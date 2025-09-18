İçişleri Bakanlığı iç karartan değişimin ardından uyardı: Uzman isim 'sonu güzel olacak' dedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklıklarında 12 dereceye kadar düşme yaşanacak illeri açıklamasının ardından bir açıklama da İBB AKOM'dan geldi. Mevsim dönüşümünün habercisi olan hava tahmin raporunu duyuran İBB iç karartan senaryoyu açıkladı. İBB raporuna göre bugünden başlayarak İstanbul'da hava sıcaklıkları 7 derece kadar düşerken yaz mevsimi 3 günde değişecek.

Meteoroloji, dün yaptığı açıklamada bugünden başlayıp 3 gün sürecek sıcaklık düşüşlerini ve Türkiye'nin kuzey hattı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile iç kesimlere kadar uzanan yağışlı hava kütlesinin gelişini ilan etmişti. Haftalık tahminlerini güncel tutan Meteoroloji, kuvvetli fırtına için de uyarılarda bulunurken Marmara, Ege ve kuzeyden güneye uzanan genişi bir alanı işaret etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İÇ KARARTAN DEĞİŞİMİN ARDINDAN UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporunu aktaran İçişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." dedi.

Bakanlığın uyarıları şu şekilde:

18 Eylül Perşembe günü; Sabah saatlerinden itibaren; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Öğleden sonra; Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Akşam saatlerinden itibaren; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

UZMAN İSİM 'SONU GÜZEL OLACAK' DEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macit, yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda beklenen yağışların Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olacağını bildirdi. Yağışların cumartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla devam edeceğini belirten Macit, sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı.

Macit, pazar gününden itibaren yurt genelinde yağış beklentisinin olmadığını aktararak, "Kuzey, iç, batı ve güney kesimlerde özellikle yağışsız günler bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında cuma ve cumartesi devam edecek ancak cumartesi günü batı kesimlerinden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması (3-6 derece) beklentimiz var." diye konuştu.

Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini söyleyen Macit, sıcaklıkların İstanbul'da 25 ila 27 derece olacağını, Ankara'da ise yarın 23 derece olan sıcaklığın hafta başından itibaren 27 ila 28 derecelere çıkacağını belirtti.

Macit, İzmir'de ise yarın 29 derece beklenen sıcaklığın hafta sonunda 30 derecenin üzerinde seyredeceğini kaydetti.