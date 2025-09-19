Amerikalı coniler katliam için geliyor! Karaca ve kızıl geyikleri 'avlayacaklar'

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), tüm tepkilere rağmen 2025-2026 av sezonunun 23 Ağustos'ta başladığını duyurdu. Av sezonuyla birlikte, ülkenin dört bir yanında yaban hayvanlarının para karşılığı vurulması için ihaleler yayımlanmaya başlandı.

Yayımlanan av ihaleleri kapsamında çengel boynuzlu dağ keçileri, Anadolu yaban koyunları, karacalar ve kızıl geyikler avlanmak üzere listelendi. Bu hayvanlar, özellikle yabancı avcıların hedefinde.

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ CAN KATLEDİLECEK?

Ağustos ayında yayımlanan ihalelerle birlikte avlanmasına izin verilen hayvan sayıları şöyle:

Ankara: 4 kızıl geyik

Van: 1 yaban keçisi

Eskişehir: 20 kızıl geyik, 1 Anadolu yaban koyunu

Sivas: 6 yaban keçisi

Antalya: 28 yaban keçisi

Isparta: 2 yaban keçisi

Kütahya: 1 kızıl geyik

Kastamonu: 13 karaca, 7 kızıl geyik

Erzurum: 5 yaban keçisi

Bingöl: 6 yaban keçisi, 3 çengel boynuzlu dağ keçisi

Erzincan: 9 yaban keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi

Tokat: 1 yaban keçisi

Adıyaman: 14 yaban keçisi, 3 melez yaban keçisi

Kahramanmaraş: 6 yaban keçisi

Konya: 5 Anadolu yaban koyunu

Karaman: 3 yaban keçisi, 1 Anadolu yaban koyunu

Artvin: 10 yaban keçisi

Adana: 4 yaban keçisi

Hatay: 9 yaban keçisi

Niğde: 12 yaban keçisi

Kayseri: 7 yaban keçisi

Mersin: 38 yaban keçisi

KANLI PARANIN VERİSİNİ DE AÇIKLAMIYORLAR

DKMP Genel Müdürlüğü, 2022 yılından bu yana av turizmi kapsamında öldürülen hayvanlara ve elde edilen gelire dair herhangi bir veri yayımlamıyor. Kurumun en son açıkladığı 2020-2021 sezon verilerine göre, o dönemde 1.835 hayvan vuruldu ve bu katliamdan toplam 26 milyon 857 bin lira gelir elde edildi.

Avlattırılan türler arasında yaban keçisi, yaban domuzu, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, kızıl geyik ve Anadolu yaban koyunu da yer aldı.

YABANCILAR HAYVANLARIMIZI ÖLDÜRMEK İÇİN SIRADA

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; 2020-2021 sezonunda 891 kişiye av izni verildi. Bu kişilerin 558’i yurtdışından gelen avcılardı. 2000-2021 yılları arasında ise toplam 21.496 yabancı avcı Türkiye’de hayvan öldürdü. Aynı dönemde 6.735 yerli avcıya da izin verildi.

Bu 21 yılda para karşılığı avlatılan hayvanların toplam sayısı dikkat çekici:

32.116 yaban domuzu

4.268 yaban keçisi

324 çengel boynuzlu dağ keçisi

978 karaca

664 kızıl geyik

88 Anadolu yaban koyunu

2 kurt

31 ayı

60 ceylan

KURSU DA VAR

DKMP sadece av izinleri vermekle kalmıyor, aynı zamanda her yıl “Avcılık Eğitim Kursları” da düzenliyor. Bu kurslarda dersler profesör, doçent, öğretim görevlisi ve MEB’e bağlı öğretmenler tarafından veriliyor. Eğitim sonunda kursiyerlere avcılık belgesi veriliyor.

CONİLER KATLEDİP KATLEDİP PAYLAŞIYORLAR

Türk halkı arasında, Johnny isminin okunuşu nedeniyle 'Coni' olarak anılan Amerikalılar, Türkiye'de katlettikleri canlıları da büyük bir keyifle sosyal medyadan paylaşıyor.

Beş yıl önce Adıyman'ın Sincik ilçesine av turizmi için gelen ABD'li Emieblcek Harris, yasal izin ile boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 11 yaşındaki dağ keçisini avlamıştı.

Kahramanmaraş Elbistan'da Danny Ray adlı Amerikalı da dört sene önce 500 bin lira karşılığında 9 yaşındaki erkek yaban keçisi avlamıştı.