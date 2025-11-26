'Paramı alamadım' dedi: İşçilerin kaldığı binayı ateşe verdi

Yayınlanma:
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, alacağını alamadığını iddia eden işçi Rahmi Ö., 30 işçinin kaldığı binanın ilk katındaki daireyi ateşe verdi. Yangın nedeniyle 4 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. Polis, kaçan Rahmi Ö.'yü arıyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Atatürk Caddesi Evliya Çelebi Sokak'ta, saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre; bölgedeki firmalara, inşaat, kargo taşıma gibi beden gücüne dayalı işçi tedariği sağlayan aracı firmada çalışan Rahmi Ö., parasını alamadığını öne sürerek fenalık geçirdi.

alacakli-oldugunu-iddia-edip-iscilerin-k-1034856-307098.jpg

İŞÇİLERİN KALDIĞI DAİREYİ ATEŞE VERDİ

Kendisini sakinleştirmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çeken Rahmi Ö., daha sonra yaklaşık 30 işçinin kaldığı pansiyon olarak kullanılan binanın en alt katındaki daireyi ateşe verip, kaçtı. Binadaki işçiler, dumanları fark edip dışarıya çıktı. 4 işçinin dumandan etkilendiği belirtildi.

Evin içi göründüğü için yıkım kararı verilmişti: 1 metre yanına yeniden yapılıyorEvin içi göründüğü için yıkım kararı verilmişti: 1 metre yanına yeniden yapılıyor

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan Rahmi Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Türkiye
Erkek şiddeti son bulmuyor! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürmeye çalıştı
Erkek şiddeti son bulmuyor! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürmeye çalıştı
Yakıt deposunda yüzlerce kilo likit metamfetamin ele geçirildi
Yakıt deposunda yüzlerce kilo likit metamfetamin ele geçirildi
Zehirlenmelerin ardı arkası kesilmiyor! 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Zehirlenmelerin ardı arkası kesilmiyor! 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı