Evin içi göründüğü için yıkım kararı verilmişti: 1 metre yanına yeniden yapılıyor

Kocaeli Körfez ilçesinde, evinin içinin görüldüğünü iddia eden bir vatandaşın açtığı dava sonucunda yıkım kararı verilen yaya üst geçidi, şimdi bulunduğu noktaya sadece 1 metre mesafede yeniden inşa ediliyor.

2012 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından D-100 kara yolunda, Yeniyalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlamak amacıyla yapılan üst geçit, Barbaros Mahallesi tarafında Taşyürek Apartmanı’na komşu duruyordu.

Aynı apartmanda yaşayan Taşyürek ailesi, üst geçidi kullananların evlerinin içini görebildiğini belirterek 2014 yılında yıkım talebiyle mahkemeye başvurdu.

Kocaeli İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunu da dikkate alarak inceleme yaptı. Raporda, üst geçidin teknik açıdan eksiklikler barındırdığı, güneydeki konutlara çok yakın olduğu ve sokağın trafik akışını olumsuz etkilediği vurgulandı. Raporda, "Üst geçidin iniş ve çıkışları uygun hale getirilerek kullanımına devam edilmesi kamu yararına daha uygun olur; aksi takdirde yaya geçişleri alternatif noktalar üzerinden sağlanabilir" denildi.

YIKIM KARARI KESİNLEŞTİ

Mahkeme, 2016 yılında bilirkişi raporu ve dosya kapsamını değerlendirerek üst geçidin yıkılmasına karar verdi. Karara itiraz eden Karayolları Genel Müdürlüğü dosyayı istinafa taşıdı. Dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise uzlaşma amacıyla, üst geçidin evin içini gören bölümlerinin metal bir iskeletle kapatılması konusunda aileyle anlaşma sağladı. Ancak hukuk süreci 2023’e kadar devam etti ve üst mahkeme, yıkım kararını kesinleştirdi.

YENİ ÜST GEÇİT KISA SÜREDE AÇILACAK

Karar sonrası Karayolları ekipleri, üst geçidin yıkım çalışmalarına başladı. Önce metal iskelet söküldü, ardından Yeniyalı ve Barbaros Mahallesi tarafındaki merdivenler kaldırıldı. Üst geçidin parçalanarak tamamen kaldırılması süreci devam ederken, yıkılan üst geçidin 1 metre uzağına inşa edilecek yeni üst geçidin taşıyıcı ayakları şimdiden hazırlandı. Yeni üst geçidin kısa süre içinde ayakların üzerine oturtulması planlandığı belirtildi.

Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Metin Kaplan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Köprümüz 2012 yılında yapıldı. Köprünün üstünden vatandaşın evi gözüktüğü için, 2013 yılında dava açıldı. 10-12 yıllık dava süreci sonucunda köprünün yerinin değişmesi kararı alındı. Şu anda köprünün yer değişiyor, burada başka üst geçit olmadığından dolayı yeni köprü bir an önce yerine konulacak" ifadelerini kullandı.