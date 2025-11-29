Papa'dan Sultanahmet Camii'ne ziyaret! Ayakkabı detayı dikkat çekti

Papa 14. Leo, İstanbul temasları kapsamında sabah Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti, ayakkabılarını çıkardı. Papa, cami hakkında bilgi aldı.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa 14. Leo, İstanbul’daki temasları kapsamında sabah saatlerinde Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti.

aa-20251129-39839752-39839749-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

Papa’yı cami girişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel karşıladı.

aa-20251129-39839752-39839748-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Ziyareti sırasında cami girişinde ayakkabılarını çıkaran Papa, yetkililerden caminin tarihi ve mimarisi hakkında bilgi aldı.

aa-20251129-39839752-39839751-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcilerinin eşlik ettiği ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Papa Leo, programın ardından camiden ayrıldı.

aa-20251129-39839829-39839827-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

İSTANBUL'DA YOLLAR PAPA İÇİN KAPATILDI

Papa 14. Leo’nun sabah saatlerinde Sultanahmet Camii’ni ziyareti nedeniyle saat 07.00’den itibaren Cumhuriyet, Refik Saydam, Tersane, Kemeraltı caddeleri, Tarlabaşı Bulvarı ve Galata Köprüsü dahil birçok ana cadde trafiğe kapatıldı. Alternatif olarak Ragıp Gümüşpala Caddesi kullanılabilecek.

aa-20251129-39839829-39839826-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

Sultanahmet çevresindeki Küçükayasofya, Atmeydanı, Torun, Dalbastı, Üçler, Utangaç, Nakilbent, Tavukhane ve Aksakal sokakları da kapatıldı. Kadırga Limanı, Piyerloti, Türkeli Caddeleri ve Su Terazisi Sokağı ise açık kalacak.

aa-20251129-39839829-39839825-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

Erdoğan 'üzerimize düşeni yaparız' demişti: Barrack Ruhban Okulu'nun açılışı için tarih verdiErdoğan 'üzerimize düşeni yaparız' demişti: Barrack Ruhban Okulu'nun açılışı için tarih verdi

Papa’nın Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne geçişi nedeniyle 07.45’ten itibaren Rauf Orbay, Yeşilyurt İstasyon ve Demiryolu caddeleri trafiğe kapatıldı. Sürücüler Ragıp Gümüşpala, 10. Yıl, Aksu ve Eski Havaalanı caddelerine yönlendirildi.

aa-20251129-39839829-39839824-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

Bakırköy’de ise Serbesti, Yeşilzeytin, Endaze, Andelip, Yakutçu, Zümrüt sokakları ile Harekat Ordusu ve 14 Nisan caddeleri de kapatıldı. Gazi Evrenos ve Fener caddeleri alternatif güzergâh olarak belirlendi.

aa-20251129-39839829-39839828-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

DÖNÜŞ GÜZERGAHI DA KAPALI

Papa'nın kilise ziyaretinden sonra Vatikan İstanbul Temsilciliği’ne dönüşü sırasında saat 08.00’den itibaren Rauf Orbay, Kennedy, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Atatürk Bulvarı’nın Unkapanı yönü ile Refik Saydam, Cumhuriyet Caddeleri ve Tarlabaşı Bulvarı trafiğe kapatıldı. Alternatif olarak D100 Kuzey-Güney, Aksu, 10. Yıl, Ragıp Gümüşpala, Kemeraltı ve Halaskargazi caddeleri kullanılabilecek.

aa-20251129-39839925-39839920-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

13.30'DAN İTİBAREN BU YOLLAR DA KAPALI

13.30’dan itibaren Papa’nın Fener Rum Patrikhanesi’ne geçişi sırasında Cumhuriyet ve Tarlabaşı bulvarları ile Fatih’teki Ayvansaray, Mürsel Paşa, Kadir Has ve Abdülezel Paşa caddeleri trafiğe kapatılacak. Sürücüler Kemeraltı, Fevzi Paşa, Tersane ve Asker Ocağı caddelerine yönlendirilecek.

aa-20251129-39839925-39839924-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

Patrikhane çevresinde ise Yıldırım ve Dr. Sadık Ahmet caddeleri ile Camcı Çeşmesi Yokuşu ve İncebel Sokak 06.00’dan itibaren kapalı. Baki Dede ve Sancaktar Yokuşu sokakları açık olacak.

aa-20251129-39839925-39839923-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

AYİN DÜZENLEYECEK! BURALAR DA 14.20'DEN İTİBAREN KAPALI

Papa'nın Volkswagen Arena’ya geçişi nedeniyle 14.20’den itibaren Ayvansaray, Mürselpaşa, Kadir Has ve Savaklar caddeleri ile D100 ve TEM bağlantı yollarının bazı bölümleri ulaşıma kapatılacak.

aa-20251129-39839925-39839922-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

Alternatif güzergâh olarak Kemerburgaz, Baltalimanı, Odesa Bulvarı ve Sahil Alt Güzergâhı kullanılabilecek.

aa-20251129-39839925-39839921-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

Arena çevresindeki Ayazağa Caddesi’nin belirli bir bölümü sabah 07.00’den itibaren kapalı. Trafik, Büyükdere ve Cendere caddelerine yönlendirilecek.

aa-20251129-39839900-39839899-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

Papa'nın akşam saat 17.00 itibarıyla temsilcilik konutuna dönüşü sırasında Ayazağa, Büyükdere, Merkez, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri ile D100 ve TEM bağlantılarının bazı bölümleri kapalı olacak.

aa-20251129-39839900-39839898-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

aa-20251129-39839900-39839897-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

aa-20251129-39839900-39839895-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

aa-20251129-39839676-39839674-vatikan-devlet-baskani-papa-14-leo-istanbulda-min.jpg

Baltalimanı, Rumeli, Ortaklar, Piyalepaşa ve Abide-i Hürriyet caddeleri alternatif yollar arasında.

Kaynak:DHA, AA

