Papa'dan Sultanahmet Camii'ne ziyaret! Ayakkabı detayı dikkat çekti

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa 14. Leo, İstanbul’daki temasları kapsamında sabah saatlerinde Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti.

Papa’yı cami girişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel karşıladı.

AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Ziyareti sırasında cami girişinde ayakkabılarını çıkaran Papa, yetkililerden caminin tarihi ve mimarisi hakkında bilgi aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcilerinin eşlik ettiği ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Papa Leo, programın ardından camiden ayrıldı.

İSTANBUL'DA YOLLAR PAPA İÇİN KAPATILDI

Papa 14. Leo’nun sabah saatlerinde Sultanahmet Camii’ni ziyareti nedeniyle saat 07.00’den itibaren Cumhuriyet, Refik Saydam, Tersane, Kemeraltı caddeleri, Tarlabaşı Bulvarı ve Galata Köprüsü dahil birçok ana cadde trafiğe kapatıldı. Alternatif olarak Ragıp Gümüşpala Caddesi kullanılabilecek.

Sultanahmet çevresindeki Küçükayasofya, Atmeydanı, Torun, Dalbastı, Üçler, Utangaç, Nakilbent, Tavukhane ve Aksakal sokakları da kapatıldı. Kadırga Limanı, Piyerloti, Türkeli Caddeleri ve Su Terazisi Sokağı ise açık kalacak.

Papa’nın Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne geçişi nedeniyle 07.45’ten itibaren Rauf Orbay, Yeşilyurt İstasyon ve Demiryolu caddeleri trafiğe kapatıldı. Sürücüler Ragıp Gümüşpala, 10. Yıl, Aksu ve Eski Havaalanı caddelerine yönlendirildi.

Bakırköy’de ise Serbesti, Yeşilzeytin, Endaze, Andelip, Yakutçu, Zümrüt sokakları ile Harekat Ordusu ve 14 Nisan caddeleri de kapatıldı. Gazi Evrenos ve Fener caddeleri alternatif güzergâh olarak belirlendi.

DÖNÜŞ GÜZERGAHI DA KAPALI

Papa'nın kilise ziyaretinden sonra Vatikan İstanbul Temsilciliği’ne dönüşü sırasında saat 08.00’den itibaren Rauf Orbay, Kennedy, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Atatürk Bulvarı’nın Unkapanı yönü ile Refik Saydam, Cumhuriyet Caddeleri ve Tarlabaşı Bulvarı trafiğe kapatıldı. Alternatif olarak D100 Kuzey-Güney, Aksu, 10. Yıl, Ragıp Gümüşpala, Kemeraltı ve Halaskargazi caddeleri kullanılabilecek.

13.30'DAN İTİBAREN BU YOLLAR DA KAPALI

13.30’dan itibaren Papa’nın Fener Rum Patrikhanesi’ne geçişi sırasında Cumhuriyet ve Tarlabaşı bulvarları ile Fatih’teki Ayvansaray, Mürsel Paşa, Kadir Has ve Abdülezel Paşa caddeleri trafiğe kapatılacak. Sürücüler Kemeraltı, Fevzi Paşa, Tersane ve Asker Ocağı caddelerine yönlendirilecek.

Patrikhane çevresinde ise Yıldırım ve Dr. Sadık Ahmet caddeleri ile Camcı Çeşmesi Yokuşu ve İncebel Sokak 06.00’dan itibaren kapalı. Baki Dede ve Sancaktar Yokuşu sokakları açık olacak.

AYİN DÜZENLEYECEK! BURALAR DA 14.20'DEN İTİBAREN KAPALI

Papa'nın Volkswagen Arena’ya geçişi nedeniyle 14.20’den itibaren Ayvansaray, Mürselpaşa, Kadir Has ve Savaklar caddeleri ile D100 ve TEM bağlantı yollarının bazı bölümleri ulaşıma kapatılacak.

Alternatif güzergâh olarak Kemerburgaz, Baltalimanı, Odesa Bulvarı ve Sahil Alt Güzergâhı kullanılabilecek.

Arena çevresindeki Ayazağa Caddesi’nin belirli bir bölümü sabah 07.00’den itibaren kapalı. Trafik, Büyükdere ve Cendere caddelerine yönlendirilecek.

Papa'nın akşam saat 17.00 itibarıyla temsilcilik konutuna dönüşü sırasında Ayazağa, Büyükdere, Merkez, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri ile D100 ve TEM bağlantılarının bazı bölümleri kapalı olacak.

Baltalimanı, Rumeli, Ortaklar, Piyalepaşa ve Abide-i Hürriyet caddeleri alternatif yollar arasında.