Papa’dan barış çağrısı! 22 Ağustos’a dikkat çekti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda konuşma yaptı. Papa, Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin bir değerlendirmede bulunarak 22 Ağustos'un ‘barış, adalet ve silahlı çatışmalarda acı çekenler için’ dua ve oruç günü olacağını ifade etti. Papa, ateşkes ve diyalog çağrısında bulundu.

“SAVAŞLARDAN MUZDARİP OLMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Papa, yaptığı konuşmada, "Hepimiz, Kutsal Topraklarda, Ukrayna'da ve dünyanın diğer bölgelerindeki savaşlardan muztarip olmaya devam ediyoruz. Tüm inananları 22 Ağustos'u oruç ve dua ile geçirmeye, Rab'den bize barış ve adalet vermesini ve devam eden askeri çatışmalardan mustarip olanların gözyaşlarını silmesini dilemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

