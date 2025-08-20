Fransa'da Türkiye'ye kritik mesaj: Ukrayna operasyonuna hazır olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen kritik barış görüşmelerinin ardından, önümüzdeki iki haftanın Kiev'e verilecek güvenlik garantilerinin şekillendirilmesi açısından belirleyici olacağını söyledi. Macron, Washington'dan Fransız kanalı LCI'ye verdiği röportajda, güvenlik garantileri konusunda önceden yapılması gereken tüm hazırlıkların tamamlanması gerektiğini vurgulayarak "Önümüzdeki 15 gün, Amerikalılarla bu çalışmaları tamamlayıp bu güvenlik garantilerine somut bir içerik kazandırmak için kesinlikle kritik bir dönem" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GÜVENLİK GARANTİSİ MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Macron, Fransız ve Amerikan basınına verdiği demeçlerde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya "çok iyi bir güvenlik garantisi" verme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"TÜRKİYE DAHİL 4 ÜLKE OPERASYON YAPMAYA HAZIR OLMALI"

Güvenlik garantisinin kapsamı henüz netleşmemiş olsa da Macron, İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da operasyon yapmaya hazır olması gerektiğini açıkladı. Macron, "İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Türkler ve diğer Avrupa ülkeleri Ukrayna'da operasyonlar yapmaya hazır olmalı. Bu operasyonlar cephe hattında olmayacak, provokatif olmayacak, ancak hava, deniz ve kara unsurlarında güvence sağlayacak operasyonlar olacak" dedi.

BATILI ÜLKELERDEN DESTEK TOPLANTISI

Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya destek sözü verdiği "Coalition of the Willing" adlı ortaklık kapsamında salı günü bir videokonferansa eş başkanlık edecek. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre bu toplantı, Washington'daki zirvenin devamı niteliğinde olacak ve güvenlik garantisi konusundaki çalışmaların ilerlemesine katkı sağlayacak.

RUSYA'YI "YIRTICI CANAVAR" OLARAK NİTELENDİRDİ

Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya'yı "istikrarsızlaştırıcı bir güç" ve "kapımızda bir yırtıcı canavar" olarak nitelendirdi. Macron, NBC News'e verdiği röportajda, barış ve anlaşmanın Ukraynalıların ülkelerini geri almalarını ve barış içinde yaşamalarını sağlaması gerektiğini belirtti. "Görüşmelerden bir gün sonra tekrar saldırıya uğramamaları için caydırıcılığa sahip olmalılar ve Avrupalılar da barış ve güvenlik içinde yaşamalı" değerlendirmesinde bulundu.

CENEVRE ULUSLARARASI MÜZAKERELERE EV SAHİPLİĞİ ÖNERİSİ

Macron, uluslararası barış görüşmeleri için tarafsız bir merkez olması nedeniyle Cenevre'yi potansiyel ev sahibi olarak önerdi. Öneriden kısa süre sonra İsviçre yetkilileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ülke sınırları içinde dokunulmazlık bile teklif etti. Putin'in halihazırda birçok ülkede tutuklanma emri bulunuyor.