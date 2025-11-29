Papa 14'üncü Leo Fener Rum Patrikhanesi'nde

Katolik aleminin ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin üçüncü gününde kritik temaslarını sürdürdü. Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki programını tamamlamasının ardından Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti.

PATRİKHANEYE ÇAN SESLERİ EŞLİĞİNDE GİRİŞ YAPTI

Papa 14. Leo, Patrikhaneye giriş yaparken çan sesleri eşlik etti. Ziyaretin gerçekleştiği Balat bölgesinde, Papa’nın güvenliği için yoğun önlemler alındı.

Son Dakika | MHP Papa'nın Türkiye ziyaretine ateş püskürdü! "Dini ayrışmaları hedefliyor"

VOLSWAGEN ARENA'DA 4 BİN KİŞİLK AYİN YÖNETECEK

Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesi beklenen Papa 14. Leo'nun, Patrikhanedeki programının tamamlanmasının ardından bir sonraki durağının Volkswagen Arena olması bekleniyor. Papa'nın burada yaklaşık 4 bin kişilik büyük ayini yönetmesi planlanıyor.