Son Dakika | MHP Papa'nın Türkiye ziyaretine ateş püskürdü! "Dini ayrışmaları hedefliyor"
Vatikan Devlet Başkanlığı'na seçilen ve Katoliklerin de ruhani lideri olan Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı.
Papa, resmi törenle karşılandı. Papa resmi karşılamanın ardından Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın doğuşundan sonra en önemli gün olan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte dün (28 Kasım) ayin yaptı.
Papa, bugün de Sultanahmet Camii'ni ve kiliseleri ziyaret etti. Papa, İstanbul'da binlerce kişinin katılacağı bir ayin de düzenleyecek.
MHP, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından karşılanan Papa'ya çok sert tepki gösterdi.
"BİR ŞOVA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"
MHP, Papa'nın dini ve tarihi ayrıştırmalar ile hareket ettiğini planlı bir şov yaptığını savundu.
MHP'nin önde gelen ismi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yakınlığı ile tanınan Semih Yalçın, X hesabındaki paylaşımında, "Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dîni ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir." dedi.
Yalçın, Bahçeli'nin de ATV dizisinde yayımlanan Kuruluş Orhan dizisinin senaristi Mehmet Bozdağ'ı aradığını da Papa'ya verdiği tepki mesajında belirtti.
Dizinin de Bahçeli tarafından izlenilmesi tavsiyesini veren Yalçın şunları dile getirdi:
"Bilindiği üzere Papa 14. Leo, 27 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dîni ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir.
Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir.
Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır.
Bu bağlamda; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir.
Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur."