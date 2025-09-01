Özgür Özel'den TELE1'in karartılmasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Sinop'ta düzenlenen mitinginden sonra "Balıkçılık Sezonu Açılış Programı"na katıldı.

Özgür Özel burada yaptığı konuşmada RTÜK'ün TELE1'e verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına tepki gösterdi.

Özel konuşmasında, ekranlar açıldıktan sonra herkesi TELE1'e destek olmaya davet etti.

Demokrasi ayıbı başladı: TELE1'in ekranı 5 gün karartıldı

"TELE1'İN ARKASINDAYIZ"

Özel'in konuya ilişkin söyledikleri şu şekilde:

Özel, "Birazdan TELE1'in ekranları kararacak. Yürekleri kararmış adamların verdikleri kararla ekran karartılacak. TELE1'in sonuna kadar arkasındayız. Yöneticilerini, emekçilerini saygıyla selamlıyorum. Bundan sonra da onlar dürüst gazetecilik yapmaya, dürüst televizyonculuk yapmaya, korkusuzca doğruları konuşmaya devam edecekler; biz de onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ekranlar açıldıktan sonra hepinizi TELE1'e daha çok destek olmaya, daha çok izlemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

