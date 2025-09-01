Özgür Özel'den TELE1'in karartılmasına tepki

Özgür Özel'den TELE1'in karartılmasına tepki
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TELE1'e verilen ekran karatma cezasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Sinop'ta düzenlenen mitinginden sonra "Balıkçılık Sezonu Açılış Programı"na katıldı.

Özgür Özel burada yaptığı konuşmada RTÜK'ün TELE1'e verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına tepki gösterdi.

Özel konuşmasında, ekranlar açıldıktan sonra herkesi TELE1'e destek olmaya davet etti.

Demokrasi ayıbı başladı: TELE1'in ekranı 5 gün karartıldıDemokrasi ayıbı başladı: TELE1'in ekranı 5 gün karartıldı

"TELE1'İN ARKASINDAYIZ"

Özel'in konuya ilişkin söyledikleri şu şekilde:

Özel, "Birazdan TELE1'in ekranları kararacak. Yürekleri kararmış adamların verdikleri kararla ekran karartılacak. TELE1'in sonuna kadar arkasındayız. Yöneticilerini, emekçilerini saygıyla selamlıyorum. Bundan sonra da onlar dürüst gazetecilik yapmaya, dürüst televizyonculuk yapmaya, korkusuzca doğruları konuşmaya devam edecekler; biz de onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ekranlar açıldıktan sonra hepinizi TELE1'e daha çok destek olmaya, daha çok izlemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Basın meslek örgütlerinden karartma öncesi TELE1'e destek ziyaretiBasın meslek örgütlerinden karartma öncesi TELE1'e destek ziyareti

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Türkiye
İş yerine silahlı saldırı: Enişte ve kayınbirader hayatını kaybetti
İş yerine silahlı saldırı: Enişte ve kayınbirader hayatını kaybetti
Sinop'ta balık avlama sezonu başladı: Özgür Özel açılışta dümene geçti
Sinop'ta balık avlama sezonu başladı: Özgür Özel açılışta dümene geçti