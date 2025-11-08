Özgür Özel'den Kocaeli'deki yangına ilişkin başsağlığı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangında yaşamını yitiren 6 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

"DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli Dilovası’nda parfüm deposunda çıkan yangında 6 emekçi kardeşimizin hayatını kaybettiğini ve yaralı işçilerimizin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirirken 1'i ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı.