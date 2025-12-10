Özgür Özel'den İmamoğlu'na ziyaret: Saat verildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Özel ile İmamoğlu arasında 26'ncısı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin notları Halk TV muhabiri Gamze Altunay Silivri'den aktardı.

"EN UZUN GÖRÜŞME BUGÜN GERÇEKLEŞECEK"

Seda Selek'in sunduğu "Neden Sonuç" parogramına bağlanan Altunay, bugünkü ziyaretin ikili arasındaki en uzun görüşme olmasını beklediklerini belirterek, "Çünkü bir taraftan da pazartesi günü Ekrem İmamoğlu'nun üçüncü duruşması görüldü. O duruşmanın tarihi de oldukça ileri bir güne atıldı. Dördüncü duruşması 16 Şubat'ta görülecek" dedi.

Karar çıkması beklenen diploma davasının ertelenmesinin tepkiyle karşılandığını kaydeden Altunay, şunları söyledi:

"Buna neler söylenecek, bir taraftan bunu bekliyoruz. Diğer taraftan geçtiğimiz gün Sosyal Demokrasi Derneği İnsan Hakları Günü ödülü İmamoğlu'na verildi. Ödülü eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Özgür Özel ile birlikte aldı ve Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

Orada bir vurgu vardı, 'Bu ülkeye eşitliği, adaleti ve barışı yeniden getireceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' ifadelerinin olduğu o mesaj okundu. Ardından Özgür Özel, 'Söz ve sevme dönemi bitti, bizi seven arkamızdan gelsin' dedi. Bu ödül alındıktan sonra da ilk ziyareti gerçekleştirmiş olacak.

Buna istinaden bir mesaj olacak mı, bunu da bekliyoruz. Aynı zamanda bu hafta içinde, önümüzdeki günlerde, Cuma günü 12 Aralık'ta bir duruşması daha var. Bilirkişi davasının üçüncü duruşması görülecek. Onunla ilgili ne beklentisi var? Çünkü kendisi hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor."

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMASI İÇİN SAAT VERİLDİ

Altunay, CHP liderinin saat 16.00 veya 17.00 sıralarında görüşmeye dair açıklama yapmasını beklediklerini duyurdu.