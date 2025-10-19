Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek'in kabrine ziyaret

Partisinin 39. Olağan İl Kongresi'ne katılmak ve yeni dönem stratejilerini belirlemek üzere memleketi Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yoğun siyasi programına başlamadan önce ilk durağını Kırtık Mezarlığı olarak belirledi. Özel, kongre salonuna geçmeden önce, görevdeyken hayatını kaybederek hem Manisa'yı hem de parti camiasını yasa boğan Ferdi Zeyrek'in kabrini ziyaret etmeyi önceledi.

PARTİ İÇİ BİRLİK VE VEFA MESAJI

Özel, Zeyrek'in kabri başında dualar okuyarak mezarına taze karanfiller bıraktı.

Haziran ayında yaşanan bu ani kaybın ardından Manisa'da ve parti genelinde duyulan derin üzüntü, bu ziyaretle bir kez daha anımsanmış oldu. Özgür Özel, anma ziyaretini tamamladıktan sonra partisinin il kongresine katılmak üzere mezarlıktan ayrıldı.