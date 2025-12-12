Özgür Özel ve 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

Özgür Özel ve 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu
Yayınlanma:
Özgür Özel ve 7 milletvekilinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis'e sunuldu. Karma komisyon dosyaları görüşecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da aralarında bulunduğu 7 milletvekili hakkında hazırlanan 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu.

ÖZGÜR ÖZEL VE 7 MİLLETVEKİLİNİN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İSTENİYOR

Özel ve 7 milletvekili için hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz.

CHP Genel Başkanı Özel'in 3, CHP'li Enginyurt'un 2 dosyası bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Türkiye
Katil komşunun bebeğinin izlediği video ile bulundu! Şeytanın aklına gelmeyecek planı böyle bozuldu
Katil komşunun bebeğinin izlediği video ile bulundu! Şeytanın aklına gelmeyecek planı böyle bozuldu
Aleyna Çakır'ın öldürülmesiyle karar yine çıkmadı
Aleyna Çakır'ın öldürülmesiyle karar yine çıkmadı
Sultangazi'de bir binada yangın! Yaralılar var
Sultangazi'de bir binada yangın! Yaralılar var