Özgür Özel hakkında 'hakaret' davasında karar verildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik “Akın sert kayaya çarptın oğlum" ve "O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

CHP’den büyük Gaziosmanpaşa mitingi: Millet İradesine Sahip Çıkıyor

Özel'in "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözlere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

KARAR VERİLDİ

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen "hakaret" davasında karar verildi.

Mahkeme, CHP lideri Özel'in, Gürlek hakkındaki ifadelerin hakaret ve tehdit niteliğinde olduğu, ifade özgürlüğü kapsamına girmediğini belirterek, kişilik haklarına saldırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Özel’in 150 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.