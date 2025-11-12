Özgür Özel gizli tanığın intihara kalkıştığını açıkladı! CHP'li Emir videoyu paylaştı

Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sultanbeyli mitinginde ifade ettiği "Çınar" kod adlı gizli tanığın bir süre önce adliyede intihara kalkıştığı iddiasına ilişkin videoyu paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sultanbeyli mitinginde ifade ettiği "Çınar" kod adlı gizli tanığın bir süre önce adliyede intihara kalkıştığı iddiasına ilişkin videoyu paylaştı.

Emir, paylaşımında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına sorular: Videodaki kişiyi tanıyor musun? Gizli tanıklarınızdan biri mi? Hemen alt katındaki korkuluklarda ne işi var?" sorularını yöneltti.

İBB iddianamesi 237 gün sonra tamamlandı! CHP 69'uncu kez eylemdeİBB iddianamesi 237 gün sonra tamamlandı! CHP 69'uncu kez eylemde

ÖZEL MİTİNGDE AÇIKLAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sultanbeyli mitinginde iddianamede yer alan gizli tanık ifadelerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soruşturmada, Çınar isimli gizli tanığın ifadelerinin, daha sonra İlke isimli gizli tanığa söylettiklerini açıkladı.

Dün çıkan iddianamede onlarca kişinin suçlamalarında sadece ve sadece gizli tanığın söyledikleri olduğunu söyleyen Özel, ilk başlarda Çınar isimli gizli tanığın ifadelerinin sık sık öne çıktığını belirtti.

"ATTIĞI YALANLAR BİRBİRLE ÖTÜŞMEMİŞ"

Özel, "İlk başlarda bir çınar vardı. Her iftirayı o atardı. Her yerde Çınar'ın dediğine göre, Çınar'ın dediğine göre. Sonra bu çınarla araları bozulmuş. Bu çınarın söylediği sözler, bu Çınar'a verilen vaatler, bu Çınar'ın attığı yalanlar birbiriyle örtüşmemiş" dedi.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu çınarı 7. kata almamaya başlamışlar. Bu çınar 6. katta intihara kalkışmış. Buradan bütün adliye muhabirlerinin bildiği, herkesin adliyede bildiği gerçek o yaşanan intihara kalkışma olayındaki kişi Çınar'ın ta kendisidir."

"ÇINAR'IN SÖYLEDİKLERİNİ ALIP İLKE'YE SÖYLETTİLER"

Çınar isimli gizli tanığın aylar önce verdiği ifadeleri ondan alıp, İlke diye bir yeni gizli tanığa söylettiklerini belirten Özel, "Yalan olduğu buradan belli, kumpas olduğu buradan belli" dedi.

Özel, "Bir soruşturmada gizli tanığın sekiz ay önce söylediklerini diyor ki o, madem böyle, ben bunları mahkemede değiştireceğim. Onun söylediklerini alıp ilke denen gizli tanığa veriyorlar. Burası adaletin arandığı değil, bir kumpasın kurgulandığı iddianameye dönüşmüştür. Hepsinin farkındayız, sonuna kadar da peşindeyiz." şeklinde konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye
Çankırı'da iş cinayeti! Halı sıkma makinesine kapıldı
Çankırı'da iş cinayeti! Halı sıkma makinesine kapıldı
Kendi ürettiği sahte içkiyi satan iş yerine operasyon: 2 gözaltı
Kendi ürettiği sahte içkiyi satan iş yerine operasyon: 2 gözaltı