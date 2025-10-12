Özgür Özel: Erdoğan'a helal olan bize haram olamaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yurt dışındaki ilk mitingi öncesinde Brüksel'de Halk TV'ye konuştu. Muhabir Sibel Mazrek'in sorularını yanıtlayan Özel, mitingin amacını, iktidarın "Türkiye'yi şikayet ediyorlar" eleştirilerine yanıtını ve Gazze'deki son duruma ilişkin görüşlerini detaylarıyla paylaştı.

Türkiye'de başlattıkları ve 60 mitingi geride bırakan adalet mücadelesini Avrupa'ya taşıdıklarını belirten Özgür Özel, Brüksel'deki buluşmanın hem Türkiye hem de Brüksel siyasi tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı. Mitingin temel amacının Türkiye'deki "demokrasi sorununu" dile getirmek olduğunu ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Biz 60 mitingdir sokaklarda Türkiye'de derdimizi anlatıyoruz. Türkiye'de bir sorun var, onu dile getirmeye çalışıyoruz ve bir çözüm var, onu anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bir demokrasi sorunu var. Burası Avrupa'nın başkenti ve buradaki herkes biliyor ki eğer bir ülkede demokrasi, kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü varsa o ülkede halk zengin, yöneticiler daha mütevazidir. Ama demokrasi geriye gidiyorsa, otoriteterlik varsa, yöneticiler saraylarda otururken halk fakirleşir ve itibardan tasarruf etmeyenler halkın boğazından tasarruf eder. Biz tam o çelişkinin göbeğindeyiz."

Özel'den Gazze konusunda özür bekleyen Erdoğan'a sert yanıt: 67 bin insan öldürüldü kılını kıpırdatmadı

Özel, mitinge sadece Belçika'dan değil, Almanya, Fransa ve Hollanda gibi çevre ülkelerden de çok sayıda vatandaşın katıldığını belirterek, "Uzun süredir bir çağrı vardı. 61.'sini Brüksel'de yapıyoruz. Demokrasiye davette bulunduğumuz ve buradaki soydaşlarımızdan da güç aldığımız, onlara da moral verdiğimiz iyi bir miting olacak" dedi.

"O GÜN ERDOĞAN'A HELAL OLAN BUGÜN BİZE HARAM OLAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'yi yurt dışına şikayet ediyorlar" şeklindeki eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Özel, sert bir yanıt verdi. Erdoğan'ın muhalefet için çizdiği konforlu siyaset alanını kabul etmediklerini belirten Özel, Erdoğan'ın geçmişteki adımlarını hatırlattı:

"Erdoğan'ın çizdiği çerçevenin içine mahkum bir siyaset anlayışımız yok bizim. Erdoğan geçmişte başörtüsü sorunu varken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kapısındaydı. Partisine kapatma davası açıldığında Avrupa başkentlerini gezdi. 15 Temmuz'dan sonra bizi arayıp 'Bu darbe girişimini dünyaya birlikte anlatalım' dedi. O zaman hep birlikte anlattık. Şimdi 15 Temmuz darbesine karşı dururken iyi de, 19 Mart darbesine direnirken mi Avrupa'da konuşmak sorun? O gün Erdoğan'a helal olan bugün bize haram olamaz."

Özel, mücadelelerini Türkiye'nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi gibi platformlarda sürdürdüklerini ve demokrasiyi savunduklarını ifade ederek, "Bizi bir adım geri attıramazlar. Bu mücadelemiz hem Türkiye'de büyük bir destek görüyor hem de dünya Türkiye'yi bizim gözümüzden çok daha iyi anlıyor" şeklinde konuştu.

CHP tarihinde ilk kez yapılacak: Özel ve İmamoğlu'ndan kritik çağrı

"MÜCADELEMİZ HALKI ZENGİN ETMEK İÇİN"

Demokrasi ve ekonomi arasındaki doğrudan ilişkiye dikkat çeken Özel, Türkiye ile Avrupa arasındaki refah farkını somut bir örnekle açıkladı:

"Türkiye'de emekli maaşı iki çeyrek altın alıyor. Dün burada baktırdım, (Avrupa'da) 8,5 çeyrek altın alıyor."

CHP'nin vizyonunun demokratik ve müreffeh bir Türkiye olduğunu söyleyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP'nin dediği gibi bir Türkiye olursa, Türkiye Avrupa'nın bir parçası olacak. O zaman ne vize problemi kalacak, ne düşük maaş problemi kalacak. Biz halkı zengin etmek, halkı özgürleştirmek, Türkiye'yi güçlendirmek için bir mücadele veriyoruz. O (Erdoğan) kendi iktidarını sürdürmek için bir mücadele veriyor. Ben Erdoğan'ın altındaki lüks araçlara, oturduğu saraya değil, Türkiye'nin yarınlarına, demokrasisine ve zenginleşmesine talibim. Ben bu mücadelede halkın tarafını temsil ediyorum. O sarayını temsil ediyor."

"NETANYAHU'YA 'SAVAŞ KAHRAMANI' DİYEN TRUMP'LA BİRLİKTE YÜRÜTTÜĞÜNÜ BİLİYORUZ"

Gazze'deki ateşkes ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyareti hakkında da konuşan Özel, Erdoğan'ın "Gazze'ye gideceğim" sözünün 10 yıldan eski olduğunu hatırlattı. Geçmişte tüm liderlerle birlikte Gazze'ye gitme teklifinin Erdoğan tarafından yanıtsız bırakıldığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Şimdi şartlar olgunlaştığında Gazze'ye gidecekse bu kötü bir şey değil. Dünyanın bütün liderlerinin gitmesi lazım. Biz Filistin'le dayanışma göstermenin hepimizin boynunun borcu olduğuna inanıyoruz."

Ancak Erdoğan'ın bu süreci samimiyetle yürütmediğini savunan Özel, "Netanyahu'ya 'savaş kahramanı' diyen Trump'la birlikte yürüttüğünü biliyoruz. Biz ateşkese destek verdik çünkü en kötü ateşkes savaştan iyidir. Ama bu sürecin çok dikkatle takip edilmesi, bir oldu bittiye, oranın ilhakına ve iki devletli çözümü engelleyecek yeni bir statükoya karşı dikkatli olmak gerekiyor" uyarısında bulundu.

"TÜRK ASKERİNİN GAZZE'DEKİ ROLÜ BARIŞIN TEMİNATI OLMALI"

Türk askerinin Gazze'ye gönderilmesi tartışmalarına da değinen Özel, mevcut planın "İsrailli askerlerin naaşlarını aramak" üzerine kurulu olduğunu, kendisinin ise bunu kastetmediğini belirtti. Özel, Türk askerinin olması gereken rolünü şöyle tanımladı:

"Türkiye'nin orada barışı, ateşkesi izlemek ve özgür Filistin'in teminatı olmak üzere yer alması gerekir. Eğer gerçekten oraya doğru katkı sağlayacak bir şekilde askerimizin yollanması söz konusu olursa buna gerekli desteği veririz. Keşke Filistin'de barışın teminatı Mehmetçik olsa ama Trump'ın planlarında Mehmetçik'e böyle bir pozisyonlama yerine bir başka pozisyonlama var gibi görünüyor. Takip edeceğiz."