Özel'den Gazze konusunda özür bekleyen Erdoğan'a sert yanıt: 67 bin insan öldürüldü kılını kıpırdatmadı

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' temasıyla yapılacak miting için Belçika'nın Brüksel kentine gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinden Gazze konusunda özür bekleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert yanıt verdi.

Erdoğan’ın Rize’de İsrail-Filistin ateşkesinden söz ederken söylediği "Özgür Özel’in bir özür borcu yok mu" ifadeleri hakkında gazetecilere konuşan CHP Lideri Özel, "67 bin yarısı çocuk ve kadın insan, Filistinli öldürüldü, parmağını kıpırdatmadı; bunun için mi özür dileyecekmişim? Ya da Trump Netanyahu'ya, bir savaş suçlusuna’; Sen bir kahramansın’ dedi, sesini çıkarmadı. Bunun için mi özür dileyeceğim kendisinden" dedi.

Son Dakika | Erdoğan Özel'in 'Özür dile' çağrısına yanıt verdi

"67 BİN İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ KILINI KIPIRDATMADI"

Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede Filistin ile sorulan sorualara sessiz kaldığını belirten Özel, tepkisini şöyle sürdürdü:

"Amerika'ya giderken Filistin'le ilgili sorulara bir öz güvenle değil, bir sessizlikle cevap verdi. Bunun için mi özür dileyeceğiz? Bu plandan önce Trump'ın kendi ilan ettiği plan: ‘Gazze'yi boşaltacağız. Oraya kumarhane kuracağım. Oraya biz yerleşeceğiz. Filistinliler de beş ülkeye gidecek’ demişti. Buna sustu. Bunun için mi özür dileyeceğiz Erdoğan'dan? Şimdi Gazze planı ortaya çıktı. Burada da İsrail bir yerden sonra duracak ama Gazze'den çıkmıyor."

"Filistinlilerle ilgili durum sanki ek hizmetleri yapacakmış, birileri oranın sahibi olacakmış da Filistin orada, yan hizmetlerde Filistinliler bulunacakmış gibi bir durum. Yani öz vatanlarında parya olacaklar. Bunun için mi Erdoğan'dan özür dileyeceğim?"

"ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİYOR"

Asıl Erdoğan'ın tüm Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak şu ifadeleri kullandı: