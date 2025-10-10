Son Dakika | Erdoğan Özel'in 'Özür dile' çağrısına yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün İspanya'ya gitmeden önce yaptığı 'özür' çağrısına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yanıt geldi.

ÖZÜR ÇAĞRISINA ÖZÜR ÇAĞRISI İLE YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu açıklamalara Rize'den yaptığı konuşmayla yanıt verdi. Özgür Özel’in çağrısına yine bir özür çağrısıyla karşılık verdi:

"Şimdi ben buradan soruyorum. Hadi bizi bir tarafa bıraktım. CHP Genel Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in ateşkesin sağlanması için haftalardır gece gündüz çalışan devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Uluorta savurduğu mesnetsiz iddialarından ötürü milletimize özür borcu yok mu? Bunun takdirini milletimin ve sizlerin en iyi şekilde yapacağına inanıyorum."

Erdoğan, Özel’in üslubunu da eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özel adının hakkını verip müstakil siyaset yapmak yerine belli siyaset odaklarının güdümünden maalesef çıkamıyor. Zincirlerini kıramadığı için de böyle vahim hatalar yapıyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderine yakışmayan bir üslup kullanıyor. Bakın açık söylüyorum, biz rakibimiz de olsa kimsenin böyle bir duruma düşmesini istemeyiz. Ama yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar, daha çok mahcup olur, kendini daha çok müşkül duruma düşürür. Sayın Özel'e kulağına her fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini Rize'den bir kez daha hatırlatıyorum."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, yaptığı konuşmada hükümeti şu sözlerle eleştirmişti: