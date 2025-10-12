CHP tarihinde ilk kez yapılacak: Özel ve İmamoğlu'ndan kritik çağrı

23 Mart'ta Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla düzenlenmeye başlanan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri ilk defa yurt dışında yapılacak.

CHP'DEN TARİHİNDE İLK YURT DIŞI MİTİNGİ

CHP tarihinde de önemli bir yer edinecek olan Belçika'daki miting için hem 23 Mart'tan bu yana Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hem de CHP Lideri Özgür Özel çağrı yaptı.

"TÜRKİYE İÇİN DEMOKRASİYİ, ADALETİ SAVUNACAĞIZ"

Pazar günü yerel saatle 14.00 Türkiye saatiyle ise 15.00'te Brüksel Meydanı'nda düzenlenecek miting için sosyal meyda hesabından, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına çağrı yapan CHP Genel Başkanı Özel, "61’inci eylemde Brüksel’deyiz! Gurbetçilerle omuz omuza, Türkiye için demokrasiyi, adaleti savunacağız. Umudu da, geleceği de birlikte kuracağız. Çünkü bu memleket bizim. Bu hasret bizim" ifadelerini kullandı.

"HÜRRİYET MÜCADELESİ İÇİN SES VERMEYE DAVET EDİYORUM"

İmamoğlu ise Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Hesabı'ndan yaptığı paylaşımda, "Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızı Türkiye’deki adalet ve hürriyet mücadelesi için ses vermeye davet ediyorum" dedi.