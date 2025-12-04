Özgür Özel bu akşam Halk TV ekranlarında

Özgür Özel bu akşam Halk TV ekranlarında
Yayınlanma:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam saat 20.00'de Halk TV canlı yayınına konuk oluyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV ekranlarında gerçekleştirilecek olan canlı yayına konuk oluyor. CHP’nin resmi iletişim kanallarından yapılan duyuruyla, Genel Başkan Özel'in programa katılım saati ve yayın bilgileri kamuoyu ile paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam (4 Aralık Perşembe) saat 20.00 itibarıyla Halk TV yayınında olacak. Programda Özel'in gündeme dair sorulara yanıt verecek.

Özel Bahçeli ve Erdoğan'ın TRT videosunu paylaştı! "Verilen söz tutulmalı"Özel Bahçeli ve Erdoğan'ın TRT videosunu paylaştı! "Verilen söz tutulmalı"

CHP resmi sosyal medya hesabından söz konusu yayına ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel, bugün Halk TV’de canlı yayın konuğu olacak.

4 Aralık Perşembe

20.00

Halk TV"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

