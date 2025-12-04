Özgür Özel bu akşam Halk TV ekranlarında

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV ekranlarında gerçekleştirilecek olan canlı yayına konuk oluyor. CHP’nin resmi iletişim kanallarından yapılan duyuruyla, Genel Başkan Özel'in programa katılım saati ve yayın bilgileri kamuoyu ile paylaşıldı.

????CHP Genel Başkanı @eczozgurozel Halk TV'de...



????CHP’nin yeni dönemdeki yol haritası ne olacak, kimler öne çıkacak?



????“Müesses nizam” sözleriyle neyi kastetti?



????DEM Parti ile ipler gerildi mi?



????İmralı sürecine endeksli bir iktidar ittifakı mı oluşuyor?



????CHP, İBB… pic.twitter.com/zluJzGkejI — Halk TV (@halktvcomtr) December 4, 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam (4 Aralık Perşembe) saat 20.00 itibarıyla Halk TV yayınında olacak. Programda Özel'in gündeme dair sorulara yanıt verecek.

CHP resmi sosyal medya hesabından söz konusu yayına ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: