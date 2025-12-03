Özel Bahçeli ve Erdoğan'ın TRT videosunu paylaştı! "Verilen söz tutulmalı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı milletvekillerinin meclisteki tutumunu eleştirdi. Liderlerin geçmişteki "olur" yönündeki beyanlarına rağmen mecliste ret oyu verildiğini belirten Özel, paylaşımına şu notu düştü:

"Verilen sözler tutulmalıdır. İBB davası duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanması milletimizin beklentisidir. Dün Cumhur İttifakı milletvekilleri, Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın 'olur' dediğinin reddine el kaldırmıştır. Bizim yargılanmaktan korkumuz yok. Bizim savcılarımız, hakimlerimiz yok. Biz millete güveniyoruz! Kendine güvenen, savcılarına güvenen canlı yayında çıksın karşımıza!"

BAHÇELİ: "TÜRK MİLLETİ GERÇEKLERİ GÖRSÜN"

Özel'in paylaştığı videonun ilk bölümünde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 8 Temmuz 2025 ve 18 Kasım 2025 tarihlerindeki grup toplantısı ve meclis konuşmalarından kesitler yer aldı. Bahçeli'nin videoda yer verilen konuşmalarında yargılamaların şeffaflığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Madem bu talebinde ısrarlıdır. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün. Daha önce de vurguladığım gibi, yargılama en başta TRT olmak üzere, tüm televizyonlardan canlı yayın olarak gerçekleşmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir."

Bahçeli gündeme getirmişti: CHP’nin ‘Duruşmalar TRT’de yayınlansın’ teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

ERDOĞAN: BANA GÖRE GAYET GÜZEL BİR TAKDİRDİR

Videonun devamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz 2025 tarihinde bir basın mensubunun sorusu üzerine verdiği yanıt ekrana getirildi. Erdoğan'ın, Bahçeli'nin canlı yayın önerisine destek vererek, "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur, inşallah diyelim" şeklinde konuştuğu görüldü.

ÖZEL'DEN "HODRİ MEYDAN" ÇIKIŞI

Videonun son kısmında ise Özgür Özel'in bir miting sırasında yaptığı konuşma yer aldı. İBB yargılamasının canlı yayınlanması talebini yineleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Bey de 'olur' demişti. Tayyip Bey de 'münasiptir' demişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yargılamasının canlı yayında yapılmasını istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Savcılarına güvenen çıksın karşımıza."

videonun finalinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme salonuna giriş anları ve kendisine destek veren kalabalıkların görüntüleri eşliğinde, ekrana büyük puntolarla "Korkmuyoruz" ve "Hodri Meydan" yazıları yansıtıldı.