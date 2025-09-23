Özgür Çelik'ten tutuklamalara tepki

Özgür Çelik'ten tutuklamalara tepki
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Binasının abluka altına alınmasını sosyal medya hesaplarından eleştirdiği için tutuklanan Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe’nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Binasının abluka altına alınmasını sosyal medya hesaplarından eleştirdiği için tutuklanan Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe’nin serbest bırakılmasını istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, İstanbul İl Başkanlığı binasının “gayrımeşru şekilde ablukaya alınmasını” sosyal medyada eleştirdikleri için tutuklandığını belirterek, şunları ifade etti:

"Kelepçeler ve hapishaneler haksızlığa karşı çıkanlar değil, suçlular içindir. Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe İstanbul İl Binamızın gayrımeşru şekilde ablukaya alınmasını sosyal medyada eleştirdikleri için tutuklu. YSK'nın verdiği kararlar onların tepkisinin haklı olduğunu ortaya koymuştur. İktidar, tutuklamayı bir güvenlik tedbiri değil, muhalifleri sindirme metodu olarak kullanmayı alışkanlık haline getirdi. Bu hukuk dışı uygulamayı reddediyoruz. Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır"

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

