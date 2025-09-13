Özgür Çelik'ten flaş Bayrampaşa açıklaması: CHP'li başkanı tehdit etmişler! "AKP'ye geç yoksa..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar devam ederken, Türkiye bu sabah Bayrampaşa Belediyesi'ne ve CHP'li belediye başkanı Hasan Mutlu'ya düzenlenen operasyonla uyandı.

Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla, 44 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplamda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP İstanbul örgütü, gelişmeler üzerine Bayrampaşa Belediyesi önünde bir araya gelerek destek eyleminde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyonun siyasi olduğunu ifade ederek, “Sandıkta kaybettiklerini şimdi baskı ve şantajla geri almaya çalışıyorlar” dedi.

"'AKP'YE GEÇ YOKSA OPERASYON YAPILACAK' DEDİLER"

Gözaltıların ardından Bayrampaşa Belediyesi önünde basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyonun hukuk dışı olduğunu belirterek, skandal tehdidi açıkladı.

“Hasan Mutlu halkın belediye başkanıdır, bu gerçeği değiştiremezsiniz” diyen Çelik, “Kamu arazisine kaçak yapılan bir kafeteryayı yıktığı için hedef alındı. Bir haftadır tehdit ediliyordu. Kendisine ‘AK Parti’ye geç, yoksa sana operasyon yapılacak’ denildi. Bu açık bir siyasi şantajdır” diye konuştu.

"DÜŞMAN HUKUKU UYGULUYORLAR"

Açıklamasında yargı sürecinin tarafsızlığını sorgulayan Çelik, “Bugün başkanımızın sadece kendisi değil, ailesi ve meclis üyelerinin yakınları da gözaltına alındı. Bu tam anlamıyla düşman hukukudur. CHP’li belediyelere yönelik baskılar, seçmen iradesine darbedir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Hasan Mutlu’nun ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.