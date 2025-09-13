Özgür Çelik'ten flaş Bayrampaşa açıklaması: CHP'li başkanı tehdit etmişler! "AKP'ye geç yoksa..."

Özgür Çelik'ten flaş Bayrampaşa açıklaması: CHP'li başkanı tehdit etmişler! "AKP'ye geç yoksa..."
Yayınlanma:
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Son operasyon Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlendi. CHP'li başkan Hasan Mutlu gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Mutlu'nun kamu arazisine kaçak yapılan bir kafeteryayı yıktığı için hedef alındığını belirterek, "AKP'ye geç yoksa sana operasyon yaparız" diye tehdit edildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar devam ederken, Türkiye bu sabah Bayrampaşa Belediyesi'ne ve CHP'li belediye başkanı Hasan Mutlu'ya düzenlenen operasyonla uyandı.

Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla, 44 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplamda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP İstanbul örgütü, gelişmeler üzerine Bayrampaşa Belediyesi önünde bir araya gelerek destek eyleminde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyonun siyasi olduğunu ifade ederek, “Sandıkta kaybettiklerini şimdi baskı ve şantajla geri almaya çalışıyorlar” dedi.

"'AKP'YE GEÇ YOKSA OPERASYON YAPILACAK' DEDİLER"

Gözaltıların ardından Bayrampaşa Belediyesi önünde basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyonun hukuk dışı olduğunu belirterek, skandal tehdidi açıkladı.

“Hasan Mutlu halkın belediye başkanıdır, bu gerçeği değiştiremezsiniz” diyen Çelik, “Kamu arazisine kaçak yapılan bir kafeteryayı yıktığı için hedef alındı. Bir haftadır tehdit ediliyordu. Kendisine ‘AK Parti’ye geç, yoksa sana operasyon yapılacak’ denildi. Bu açık bir siyasi şantajdır” diye konuştu.

"DÜŞMAN HUKUKU UYGULUYORLAR"

Açıklamasında yargı sürecinin tarafsızlığını sorgulayan Çelik, “Bugün başkanımızın sadece kendisi değil, ailesi ve meclis üyelerinin yakınları da gözaltına alındı. Bu tam anlamıyla düşman hukukudur. CHP’li belediyelere yönelik baskılar, seçmen iradesine darbedir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Hasan Mutlu’nun ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Kırklareli Valisi Uğur Turhan Erdoğan'ı yere göğe sığdıramadı: Sözleri tepki çekti
Kırklareli Valisi Uğur Turhan Erdoğan'ı yere göğe sığdıramadı: Sözleri tepki çekti
Son Dakika | İmamoğlu hakkında yeni dava: 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi
Son Dakika | İmamoğlu hakkında yeni dava: 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi