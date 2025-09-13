Son dakika | Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesi'ne "yolsuzluk" iddiası ile düzenlenen operasyonda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bayrampaşa Belediye Başkanı gözaltına alındı. Mutlu'nun 5 yardımcısı ve 5 belediye meclis üyesinin de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil olmak üzere 48 kişi hakkında gözaltına kararı verildi.

Hasan Mutlu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ardından CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17'nci isim oldu.

İstanbul Başsavcılığı'nın "zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla başlattığı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 5 yardımcısı ve 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Başsavcılık, gözaltıların yanı sıra 72 konut ve işyeri ile ilgili arama ve el koyma işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verildiğini duyurdu.

Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyon hakkında açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu ifadeleri kullandı:

"Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu iddia edilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işlemi ile 72 konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.

İşlemler devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur."

'OPERASYON İSTİFALARIN ARDINDAN GELDİ'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre;

"Hasan Mutlu ile beş yardımcısı ve beş belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Bayrampaşa Belediyesi’nde Ali Karahasanoğlu ve Saki Teker adlı iki CHP’li meclis üyesi geçen günlerde Başkan Mutlu’yu yolsuzlukla suçlayarak istifa etmişti. Mutlu ise istifa eden iki kişinin kaçak kafelerinin olduğunu, birini yıktıklarını, bu yüzden istifa ettiklerini açıklamıştı.

Bayrampaşa Belediyesi Meclisi’nde CHP ile AK Parti arasındaki üye sayısı farkı üç."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

