Son Dakika | Bayrampaşa Belediyesi'nde hakkında gözaltı kararı verilen isimler belli oldu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi’ne soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Hasan Mutlu'dan ilk açıklama
Gözaltı kararı verilen kişilere ait ev ve iş yerleriyle birlikte toplam 72 adreste arama yapıldı. Operasyonun, belediyedeki bazı ihaleler ve iş ilişkileri üzerinden yürütüldüğü belirtiliyor.
GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
Cumhuriyet'in haberine göre; soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:
Hasan Mutlu, Bilgehan Yağcı, Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan, Emre Şahin, Mahmut Kılıç, Hakan Sarıkaydın, Çetin Koç, Arzu Doyran, Abdulkadir Çelik, Halil İbrahim İlter, Dilber Sarıtaş, Şener Karaman, Mustafa Büyükbayrak, Emin Sönmez, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Serkan Satılmış, Rıdvan Öztürk, Ahmet Tufan, Fidan Yetim, Ayhan Mutlu, Hacı Subaşı, Mustafa Safa Rüzgaroğlu, Reşat Yangel, Erdem Büyükdere, Rıza Cayuşoğlu, Orhan Kurtbay, Yasin Sönmez, Özer Kurtoğlu, Çağla Konat, Oğulcan Konat, Ersin Bilal, Deniz Uykan, Mustafa Onur Öncü.
Aranan isimler: Özlem Tut, Öztürk Hocaoğlu, Kadri Yetişmiş, Melek Topal, Altan Yangel, Aslan Bulut, Tugay Onur Yetişmiş, Özkan Kanbay.
İl dışında olduğu bildirilen: Dilek Özyurt.