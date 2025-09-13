Gözaltına alınan Hasan Mutlu'dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Hasan Mutlu'dan ilk açıklama
Gözaltına alınan Bayramapaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'dan ilk açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma başlattı. Soruşturmada 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolüne götürülen Mutlu'dan ilk açıklama geldi. Mutlu, X hesabından şunları ifade etti:

"Değerli komşularım, ben bugüne kadar yalnızca Bayrampaşa’ya ve siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet ettim. Sizlere layık olabilmek için çıktığımız bu yolda bir an bile geri adım atmayı düşünmedim, düşünmeyeceğim.

Başım dik, alnım aktır. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur. Bugün yaşadığım gözaltı, sadece 30 yılın ardından Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturmamızın bir sonucudur. Yaşananlar; siyasi operasyonlardan, asılsız iftiralardan ibarettir.

Emin olun ki; siz değerli Bayrampaşalılarla birlikte bu iftiraların da, haysiyetsizliklerin de üstesinden geleceğiz. Ben, kendimi yine ve yeniden Bayrampaşa halkının vicdanına ve desteğine emanet ediyorum."

