Özel'den Fatih Altaylı ve Furkan Karabay çıkışı

Özel’in hedefinde yargıdaki çifte standart iddiaları ve "düşman hukuku" uygulamaları vardı. İşte Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar:

“FATİH ALTAYLI İLE GÖRÜŞTÜM: İNANILAMAYACAK BİR HAKSIZLIK”

Konuşmasına gazeteci Fatih Altaylı ile yaptığı görüşmeyi aktararak başlayan Özgür Özel, isnat edilen suçlamaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu:

"Sayın Fatih Altaylı'yla da görüştüm. Kendisine yapılan haksızlığa o da inanamıyor, ben de inanamıyorum. Bu kadar zaman tut... Bakın bu suçtan başkaları da yargılandı. Fatih Altaylı'nın bir ifadesinden hem de aradaki telafi edici bütün ifadeler çıkarılıp adeta kopyala yapıştırla Cumhurbaşkanı'nı tehdit ve fiili saldırı gibi değerlendirilir diyor. Bir de doktrinden bir şey koymuşlar oraya; ne tehdit ettin, ne bir şey dedi... 'Bu ülke tek adamları sevmez, tek adamların başına şunlar gelir bunlar gelir' gibi bir lafı bir yere çekerek söylüyorlar."

“TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ SERBEST GAZETECİ TUTUKLU”

Özel, konuşmasında geçmişteki bazı davalardan örnekler vererek, Fatih Altaylı’ya uygulanan muamele ile terör suçlarından yargılananlara gösterilen tavır arasındaki çelişkiye dikkat çekti:

"Ya örnek davalar var arkadaşlar. Kişi bir terör örgütünün mensubu. Terör örgütünün logosuyla Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmiş. Ve demiş ki; 'Şuraya gelirsen sana saldırırım' demiş. Şimdi bu, fiili saldırıya teşebbüs planlama gibi yapılmış, yargılanmış, ceza almış. Cezayı aldığı gün tahliye etmişler arkadaşlar. Dört harfli bir terör örgütünün, silahlı terör örgütünün üyeliğinden de suçlu olan birisine Cumhurbaşkanı'nı tehdit ve fiili saldırı üzerinden ceza verdikleri gün, Yargıtay aşamasında serbest bırakmışlar."

Altaylı’nın durumunun bu örneklerden çok daha hafif olduğunu belirten Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Fatih Altaylı'nın sözünde tehdit yok, elinde silah yok, bir örgütü yok, bir saldırı niyeti yok, teşebbüs yok. Soruyorlar soru; 'Bu ülke tek adamları sevmez falan filan, tek adamların başına neler geldi bilmem ne falan filan, izin vermez millet.' Buradan Cumhurbaşkanı'na fiili saldırı çıkarıp da ceza vereceksin... Gerçekten onu yapan, geçmişteki 'Buraya gelirsen saldıracağım sana, sokmam seni' diyen terör örgütü üyesine bile Yargıtay aşamasında tutuksuz yargılama..."

“GAZETECİ FURKAN KARARI VE 'AK TOROSLAR' ZİHNİYETİ”

Gazeteci Furkan’ın yargılama sürecine de değinen CHP lideri, verilen tahliye kararına yapılan itirazı "Ak Toroslar zihniyeti" olarak tanımladı:

"Hepsinin örneği ortada. Dün arkadaşımız Gazeteci Furkan'ın ceza alıp serbest bırakılması... Çok doğru, ceza çok haksız ama bu haksız cezanın bir üst mahkemeye gittiği sırada burada içeride tutulabilir mi ya kişi? Ya yanlış yapıyorsanız? Ki yanlış yaptınız, dünkü kararda da yanlış yaptınız. Ama hiç değilse, hiç değilse tutuksuz yargılanacak... Bundan sonraki evre istinaf ve Yargıtay aşaması tutuksuz geçecek. Çünkü üst mahkeme bu kararı bozacak, yazık, neden dursun içeride? Bakın Ak Toroslar zihniyeti o karara da hemen dün akşam itiraz etti. 'Hayır' diyor, 'bir de içeride kalsın, tutuklu kalsın' diyor."

“DÜŞMAN HUKUKUNUN DANİSKASI”

Özgür Özel, açıklamasının son bölümünde Fatih Altaylı’ya yönelik uygulamayı "özel çalışma" ve "düşman hukuku" olarak nitelendirerek Yargıtay sürecine işaret etti:

"Şimdi o yüzden bu Fatih Altaylı'ya yapılan bu uygulama düşman hukukunun daniskasıdır. Düşman hukukunun daniskasıdır. Haksız bir ceza verdiniz, bari bir üst mahkeme tarafından denetlenmesini, Yargıtay tarafından onaylanabiliyorsa onaylanmasını beklemelisiniz. Ayrıca Yargıtay onayladığında açık cezaevi hakkı var ama tuttuğun zaman tutukluluk süresince böyle bir hak yok. Böyle saçmalık olmaz. Zulüm. Özel çalışıyorlar, laboratuvarda çalışıyorlar Fatih Bey üzerinde."