Özel binadan çıkınca polisler geri geldi

CHP, İstanbul il başkanlığına kayyum atanması,ardından kayyum Gürsel Tekin'in 5 bin polis ile binayı kuşatması ve CHP'lilerin arbedeye maruz kalması sonucunda İstanbul İl Başkanlığını Genel Başkanlık ofisine çevirdiğini açıklamıştı.

Son Dakika | Özgür Özel CHP'nin Sarıyer'deki binasında! Polis ablukası kalktı

Son dakika | Kayyum yargı kararına direniyor! "Görevimizin başındayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın Sözcü TV'de yaptığı konuşmaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer’deki Genel Başkanlık ofisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal talebini reddettiği duyuruldu. Bunun üzerine bina çevresindeki polis ekipleri bölgeden ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in binadan akşam saatlerinde ayrılması ile polis ekipleri binaya geri geldi. Polis basın mensuplarını İl Başkanlığı'ndan çıkarttı.