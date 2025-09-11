Son Dakika | Özgür Özel CHP'nin Sarıyer'deki binasında! Polis ablukası kalktı

Son Dakika | Özgür Özel CHP'nin Sarıyer'deki binasında! Polis ablukası kalktı
Yayınlanma:
Son dakika... Eskiden CHP İstanbul İl Bşakanlığı binasında olarak kullanınan CHP Genel Başkanlığı Çalışma ofisine CHP Lideri Özgür Özel geldi. Polis ablukası da kaldırıldı. Özel, DEM Parti heyeti ile burada görüşecek. Özel binaya Özgür Çelik ile giriş yaptı.

Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanmasının ardından, binlerce polis CHP İstanbul İl Teşkilatı binasını ablukaya aldı.

Polis, kayyum Gürsel Tekin’in binaya girebilmesi için yolu açtı. İçerideki CHP’lilere biber gazıyla müdahale edildi. CHP’li milletvekilleri dâhil olmak üzere birçok isme yönelik polis müdahalesi gerçekleşti.

Gürsel Tekin, polisin açtığı koridordan ilerleyerek binaya girdi. CHP de dikkat çeken bir hamle yaparak, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının artık Bahçelievler’de faaliyet gösterdiğini Yargıtay’a bildirdi.

Aynı zamanda Sarıyer’deki eski il binasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacağı açıklandı.

Yargıtay’a yapılan bildirimlere rağmen, kayyum Tekin ve polis ekipleri binayı terk etmedi. Tekin'in, binaya giriş için polisle 31 kişilik bir isim listesi paylaştığı öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından DEM Parti, Özgür Özel ile görüşme kararı aldı. Görüşmenin, Özel’in halihazırda ofis olarak kullandığı Sarıyer’deki eski il binasında yapılacağı duyuruldu.

Özgür Özel’in binaya gelmesinden önce polis ablukayı kaldırdı. Bina girişine “CHP Genel Başkanlık Çalışma Ofisi” tabelası asıldı.

Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmek üzere CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’le birlikte binaya geldi.

Günlerdir girişte duran barikatların kaldırıldığı görüldü. CHP milletvekilleri, Özel’i bina önünde karşıladı. Özel daha sonra içeri geçti. DEM Parti heyetinin saat 15.00’te binaya geleceği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Siyaset
Habertürk ve Show TV'ye el koyduran şok operasyonun perde arkası! Bahadır Özgür bilinmeyen ayrıntıları yazdı
Habertürk ve Show TV'ye el koyduran şok operasyonun perde arkası!
DEM Parti: Komisyon cesur olmalı Öcalan'ı dinlemeli
DEM Parti: Komisyon cesur olmalı Öcalan'ı dinlemeli