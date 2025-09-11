Son Dakika | Özgür Özel CHP'nin Sarıyer'deki binasında! Polis ablukası kalktı

Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanmasının ardından, binlerce polis CHP İstanbul İl Teşkilatı binasını ablukaya aldı.

Polis, kayyum Gürsel Tekin’in binaya girebilmesi için yolu açtı. İçerideki CHP’lilere biber gazıyla müdahale edildi. CHP’li milletvekilleri dâhil olmak üzere birçok isme yönelik polis müdahalesi gerçekleşti.

Gürsel Tekin, polisin açtığı koridordan ilerleyerek binaya girdi. CHP de dikkat çeken bir hamle yaparak, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının artık Bahçelievler’de faaliyet gösterdiğini Yargıtay’a bildirdi.

Aynı zamanda Sarıyer’deki eski il binasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacağı açıklandı.

Yargıtay’a yapılan bildirimlere rağmen, kayyum Tekin ve polis ekipleri binayı terk etmedi. Tekin'in, binaya giriş için polisle 31 kişilik bir isim listesi paylaştığı öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından DEM Parti, Özgür Özel ile görüşme kararı aldı. Görüşmenin, Özel’in halihazırda ofis olarak kullandığı Sarıyer’deki eski il binasında yapılacağı duyuruldu.

Özgür Özel’in binaya gelmesinden önce polis ablukayı kaldırdı. Bina girişine “CHP Genel Başkanlık Çalışma Ofisi” tabelası asıldı.

Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmek üzere CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’le birlikte binaya geldi.

Günlerdir girişte duran barikatların kaldırıldığı görüldü. CHP milletvekilleri, Özel’i bina önünde karşıladı. Özel daha sonra içeri geçti. DEM Parti heyetinin saat 15.00’te binaya geleceği öğrenildi.