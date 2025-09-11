Son dakika | Kayyum yargı kararına direniyor! "Görevimizin başındayız"

CHP’nin İstanbul kongresi İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmiş ve bu kararla birlikte İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış ve yerine kayyum olarak Gürsel Tekin ve beraberinde bir heyet atamıştı.

KONGRENİN İPTAL DAVASI ESASTAN REDDEDİLDİ

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongresinin iptali davasını esastan reddetti.

Son dakika gelişmesinin ardından Halk TV'ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "Esastan verilen bir karar başka bir yetkisiz verdiği mahkemenin vermiş olduğu kararını ortadan kaldırdı. O tedbir kararı bir hüküm doğurmaz. Kendisine 'geçici heyet' diyen kayyumun da görevi şu andan itibaren yok sayılıyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi: HUKUK KARŞISINDA YOK HÜKMÜNDEDİR

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar

KAYYUM TEKİN YARGI KARARINA DİRENİYOR

Kayyum Tekin söz konusu mahkeme kararının ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. X hesabından açıklamada bulunan Tekin, yargı kararını tanımadığını şu sözler ile ifade etti:

Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz.

"TEKİN'İN KAYYUMLUK GÖREVİ SONA ERMİŞTİR"

CHP'li Murat Bakan da, "Esastan bir mahkemenin bir kararı reddetmesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararını anlamsız hale getirir" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Artık kayyumluk görevi sona ermeli. Tedbir istediğinizde hukuken telafisi güç ve imkansız olması lazım. Mahkeme de onu değerlendirir ve karar verir. Dolayısıyla 45. Asliye Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırması gerekir. Artık Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi sona ermiştir."

BAŞARIR: İSTANBUL'DAKİ OLAY BİTMİŞTİR

CHP'li Ali Mahir Başarır, tedbir kararının boşa düştüğünü açıkladı. Başarır, "Skandal tedbir kararı şu dakikadan itibariyle kaldırılması gerekiyor. İstanbul'daki olay bitmiştir" dedi.



ANKARA'DAN ÇIKAN NE ANLAMA GELİYOR? KAYYUM DÜŞTÜ MÜ?

Davadan çıkan kararın ardından Halk TV ekranlarında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, ilk duruşmada İstanbul'da verilen kararın bugünkü dava sonucunda kendiliğinden düştüğünü ifade etti: "Bizim en başından beri söylediğimizden beri bu davanın Ankara'da görülmesi gerekiyordu. Çünkü görevli mahkeme Ankara mahkemeleri. İstanbul'da açılan ve burada yetkisizlikle görülen iki dava vardı. Bunların zaten tedbir talepleri reddedilmişti." dedi.

Çiftçi mahkemenin resen bu kararı kaldırması gerektiğini, "İstanbul İl Kongresinde herhangi bir sıkıntı olmadığı, usulüne uygun olduğu ve bir 'şaibe' olmadığı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edildi" sözleri ile ifade etti.