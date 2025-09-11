Son dakika | CHP İstanbul kayyumuna esastan ret

CHP’nin İstanbul kongresi İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmiş ve bu kararla birlikte İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış ve yerine 'tedbiren' kayyum olarak Gürsel Tekin ve beraberinde bir heyet atamıştı.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongresinin iptali davasını esastan reddetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi konuya ilişkin Halk TV'ye konuştu. Çiftçi, "Bizim en başından beri söylediğimizden beri bu davanın Ankara'da görülmesi gerekiyordu. Çünkü görevli mahkeme Ankara mahkemeleri. İstanbul'da açılan ve burada yetkisizlikle görülen iki dava vardı. Bunların zaten tedbir talepleri reddedilmişti.

Bugün ise ilk duruşması vardı ve esastan reddedildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin haksız ve usulsüz verdiği kayyuma ilişkin vermiş olduğu kayyum kararı kendiliğinden ortadan kalkmış oldu" dedi. Mahkemenin resen bu kararı kaldırması gerektiğini söyleyen Çiftçi, "İstanbul İl Kongresinde herhangi bir sıkıntı olmadığı, usulüne uygun olduğu ve bir 'şaibe' olmadığı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edildi" dedi.

"KAYYUMUN GÖREVİ ŞU ANDAN İTİBAREN YOK"

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, "Tedbir kararı geçici bir önlem. Burada esastan verilmiş bir karar var. Mahkeme 'Yargılamayı yaptım, delilleri topladım ve bu davayı kabul etmeye yönelik bir delil bulamadım' diyor esasta. Dolayısıyla esastan verilen bir karar başka bir yetkisiz verdiği mahkemenin vermiş olduğu kararını ortadan kaldırdı. O tedbir kararı bir hüküm doğurmaz. Kendisine 'geçici heyet' diyen kayyumun da görevi şu andan itibaren yok sayılıyor" ifadelerini kullandı.

"TEDBİR KARARI BOŞA DÜŞTÜ"

CHP'li Ali Mahir Başarır, tedbir kararını boşa düştüğünü açıkladı. Başarır, "Skandal tedbir kararı şu dakikadan itibariyle kaldırılması gerekiyor. İstanbul'daki olay bitmiştir" dedi.