otomobiller kavşakta çarpıştı: 7 yaralı

Yayınlanma:
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eskipazar ilçesine bağlı Mermer Mahallesi’nde meydana geldi.

3 gün önce doğum günüydü! 14 yaşındaki çocuk trafik kazasında can verdi3 gün önce doğum günüydü! 14 yaşındaki çocuk trafik kazasında can verdi

H.D. idaresindeki 45 SU 339 plakalı otomobil ile S.Ç. yönetimindeki 78 AAH 888 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan E.D., A.T.D., Z.M.D., A.Ç. ve K.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

