3 gün önce doğum günüydü! 14 yaşındaki çocuk trafik kazasında can verdi

Yayınlanma:
Kayseri’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 8'inci sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin (14) yaşamını yitirdi. Kaza anı, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen olayda A.Y.B. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin’e çarptı.

Samsun'da motosikletin çarptığı yayadan acı haberSamsun'da motosikletin çarptığı yayadan acı haber

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 14 yaşındaki çocuk, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

otomobilin-carptigi-14-yasindaki-buglem-999424-296520.jpg

3 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYMÜŞ!

14 yaşındaki çocuk, hastanede doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alptekin’in 3 gün önce doğum gününü kutladığı öğrenilirken cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü, otomobilin sürücüsü A.Y.B. ise gözaltına alındı.

otomobilin-carptigi-14-yasindaki-buglem-999442-296520.jpg

KORKUNÇ KAZA ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Diğer taraftan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Alptekin’in havaya savrulduğu görüldü.

Kaynak:DHA

