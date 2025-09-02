Otomobilden sıçrayan alevler, 3 evi yaktı

Yayınlanma:
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, yanındaki 3 eve sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında araç ve evlerin yanı sıra, 1 traktör ve 2 tarım aleti de kullanılamaz hale geldi.

Tavşanlı ilçesine bağlı Akşehir köyünde Ahmet D.’ye ait park halindeki otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Şükrü A., Sabahattin A. ve Mustafa D.’ye ait yan yana bulunan evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen, yangın hızla büyüyerek 3 evi tamamen kullanılmaz hale getirdi. Yangında ayrıca Şükrü A.’ya ait bir traktör ve 2 tarım aleti, alev alan otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

