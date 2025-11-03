Otomobil uçurumdan yuvarlandı: Sürücü halatla çıkarıldı

Adana'da uçurumdan aşağıya yuvarlanan aracın sürücüsü sıkıştığı konumdan halatla çıkarıldı. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde uçuruma yuvarlanan bir otomobilin sürücüsü, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yaşanan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri acilen sevk edildi. Zorlu arazi koşulları nedeniyle operasyona Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de dahil edildi

SÜRÜCÜ HALATLA KURTARILDI

Ekipler, uçuruma yuvarlanan araca ulaşmak için halat yardımıyla aşağıya indi. Yapılan çalışmalar sonucunda araçta sıkışan sürücü, bulunduğu zorlu konumdan kurtarıldı. Yaralı sürücü, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye nakledildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

