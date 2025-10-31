Adana’da korkunç olay! Bir grup saldırgan kuryeyi sokak ortasında darbetti

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen motosikletli kurye, henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişiyle tartıştı. Kuryenin tartıştığı kişinin, arkadaşlarının da olay yerine gelmesi sonucunda arbede yaşandı.

KURYEYİ DARBETTİLER!

Kurye, saldırgan grup tarafından darbedilirken çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurye oradan uzaklaşmak istedi. Bu sırada gruptan bir kişi, kuryenin motosikletinin arkasındaki paket taşınan çantasının kapağını söküp fırlattı.

GERİ DÖNÜNCE BİR KEZ DAHA DARBEDİLDİ!

Kurye yeniden olay yerine dönünce grup tarafından bir kez daha darbedildi. Daha sonra kurye, çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden tamamen uzaklaştırıldı.

İspanyol YouTuber Tarlabaşı'nda hayatının şokunu yaşamıştı: Hayatımın en kötü 10 dakikasıydı

Yaşanan olay, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi .