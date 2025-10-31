İspanyol YouTuber Tarlabaşı'nda hayatının şokunu yaşamıştı: Hayatımın en kötü 10 dakikasıydı

İspanyol YouTuber Tarlabaşı'nda hayatının şokunu yaşamıştı: Hayatımın en kötü 10 dakikasıydı
Yayınlanma:
İstanbul'un Tarlabaşı'nda arkadaşıyla motosikletle ilerlerken önü kesilen ve kaçmaya çalışırken bir süre takip edildikten sonra yakalanıp darp edilen İspanyol YouTuber, korku dolu anları anlattı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bülbül Mahallesi’nde, 14 Haziran Cumartesi günü meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre arkadaşıyla motosikletle yolda ilerleyen İspanyol Youtuber’ın önü bir kişi tarafından kesildi.

Kaçan turistin arkasından pet şişe fırlatan şüpheli, motosikletle takip edip önünü kesti. Turisti darbeden 2 şüpheli, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili konuşan Youtuber Javier Ros Del Valle, "Peşimden 7 kişinin koştuğunu gördüm. Neredeyse 2 kişiyi eziyordum. Hayatımın en kötü 10 dakikasıydı, beni almaya geleceklerini düşündüm, içeri girmedikleri için şanslıydım. Benden hiçbirşey çalmadılar" diye konuştu.

istanbul-beyoglunda-darbedilen-ispany-991900-294310.jpg

İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...

"7 KİŞİ ARKAMDAN KOŞUYORDU"

İspanyol Youtuber Javier Ros Del Valle yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Valle, "Motosikletimle sokakta tek başıma gidiyordum ve kaskımda bir kamera vardı. Sokaklardan birinde, bir adam kamerayı açık tuttuğumu fark etti ve beni durdurmaya çalıştı. Kamerayı elimden almaya çalıştığını görünce hızlandım. Çıkarken bir arkadaşı bana su şişesi fırlattı ve şişe bacağıma isabet etti. Dikiz aynasına baktım ve peşimden 7 kişinin koştuğunu gördüm; biri motosikletli, diğerleri yaya. Motosiklet sürmede pek iyi değilim ve kontrolüm pek yoktu. Tümsekler vardı ve düşmekten korkuyordum. Çok hızlı gitmiyordum ve sonunda beni yakalamayı başardı. İngilizce bilmiyorum ve tek yapabildiğim 'Üzgünüm kardeşlerim' demek oldu" dedi.

istanbul-beyoglunda-darbedilen-ispany-991948-294310.jpg

"NEREDEYSE 2 KİŞİYİ EZİYORDUM"

Valle açıklamasının devamında, "Düz bir yolda hızlanmayı başardım ve kaçabileceğimi düşündüm; ama sonra yolun ortasında duran bir kamyonla karşılaştım. Geçemedim, bu yüzden adam motosikletle önüme geçti, bu yüzden çıkamadım. Aniden dikiz aynası tüm adamların koşarak geldiğini gösterdi. Ben de hızlandım, kaldırıma çıktım ve tam çıkarken biri motosikleti yakaladı ve kontrolü kaybettim. Neredeyse 2 kişiyi eziyordum, sonra beni motosikletten düşürdüler. Beni çektiklerinde, tişörtümün arkasından yakaladılar ve yumruklamaya başladılar. Tek yapabildiğim onlardan kaçmaya çalışmaktı. Eli cebinde olan bir adam gördüm. Korktum, bu yüzden bir açıklık bulup kaçtım. Bir camiye giriyordum ve bunu fark etmemiştim bile. Kaçmak için tüm kapıları açmaya çalıştım ama her yer kilitliydi ve köşeye sıkışmış hissettim. Bu yüzden bir duvarın arkasına saklandım, kaydı durdurdum, hafıza kartını çıkardım, arka cebime soktum ve orada düşünmeye başladım" ifadelerini kullandı.

İspanya'da gündem Arda Gülerİspanya'da gündem Arda Güler

"HAYATIMIN EN KÖTÜ 10 DAKİKASIYDI"

Youtuber Javier Ros Del Valle, "Bana birşey olursa beni soyacaklarını ya da birşey yapacaklarını, en azından ne olduğuna dair bir kanıtımın olacağını düşündüm. Hayatımın en kötü 10 dakikasıydı, beni almaya geleceklerini düşündüm, içeri girmedikleri için şanslıydım, sonra koridorda bir adam gördüm ve yardım istemeye gittim, tercümanla birlikte onunla konuşuyordum, adam çok nazikti. Saklanmak için evini kullanmama izin verdi, bu yüzden oradan ayrıldık ve dışarı çıktığımızda adamların gittiğini gördüm. Benimle eve kadar yürüdü ve neredeyse ezeceğim 2 kişi tekrar motosiklete binmeme yardım ettiler. Ayrıca bana karşı çok naziktiler, yaptığım ilk şey onlara teşekkür edip kaçmaktı. İşlek bir caddeye girdim seyahat sigortam bana yakındaki bir hastaneye gitmemi söyledi. Oraya gittim, kaburgalarım darbelerden dolayı çok ağrıdığı için test yaptılar ve ne olur ne olmaz diye birkaç test yapıp herşeyi kontrol ettiler iyiydim" diye konuştu.

'BENDEN HİÇBİR ŞEY ÇALMADILAR'

Valle, "Motosiklet iyiydi ve benden hiçbirşey çalmadılar. Destek mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yakında olup biten herşeyi açıklayan bir video yükleyeceğim. Polis karakolunun içinde saldırganlarla şahsen konuştum ve olan diğer şeyler ama buna ayıracak vaktim yok. Yakında size anlatacağım hepsi bu" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Türkiye
İzmirlilere kötü haber! 15 Kasım'a kadar uzatıldı
İzmirlilere kötü haber! 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Avukat Özgür Urfa 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasından beraat etti
Avukat Özgür Urfa 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasından beraat etti
Yok artık... AKP'li Hulusi Akar küçük çocuğa pastayı kılıçla yedirdi
Yok artık... AKP'li Hulusi Akar küçük çocuğa pastayı kılıçla yedirdi