İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bülbül Mahallesi’nde meydana gelen olay, Hollywood'un aksiyon filmelerini aratmadı.

Edinilen bilgilere göre 14 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde semtte bir arkadaşıyla birlikte motosikletle ilerleyen İspanyol Youtuber Javier R.D.V. (28) Tarlabaşı’nda bir sokağa girdi.

Turist sokakta bulunan kimliği belirsiz bir kişi tarafından durduruldu. Şahıs, turiste, "Yanlış anlama niye çekiyorsun" diye çıkıştı. Şüpheli şahsın ne dediğini anlamayan turist, motosikltiyle uzaklaşmaya başladı.

Turistin gittiğini gören bir başka kişi ise arkasından su şişesi fırlattı. Turist sokakta ilerlediği sırada motosiklete binen 1 şüpheli ise, turisti takip etmeye başladı.

CAMİYE SIĞINAN TURİST DARP EDİLDİ

Kovalamaca bir süre devam ederken, turist girdiği bir sokakta karşısına kamyonetin çıkmasının ardından durmak zorunda kaldı.

Motosikletle turistin önünde duran kişi ise "Problem yok" diyerek turistin hareket etmesini engelledi. Arkasından gelen şüpheliler ise saldırınca turist motosikletiyle kaçmaya başladı.

Motosikletiyle kaldırıma çıkan turist, şüphelilerin arkadan saldırması sonucu yere düştü. Dizinden yaralanan turist cep telefonunu da alarak koşarak kaçtı.

Görüntülerin devamında turistin bir camiye sığındığı ve saldırgranların turisti takip etmeye devam ettiği görüldü. Arkadaşı ise şüpheliler tarafından darbedildi.

POLİS SALDIRGANLARI YAKALADI

İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, turisti darbeden 2 şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan N.A. (17) ve Sinan Çağrı B. (24) emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan 2 şüpheli hakkında "Kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinden sonra Sinan Çağrı B. savcılık kararıyla serbest kalırken, N.A. ise Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

N.A.’nın daha önceden poliste 25, Sinan Çağrı B.’nin ise 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.