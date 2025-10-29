Adana'da TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şahin Öztürk hayatını kaybetti. Kaza sonrası TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası bir kişinin yaşamına mal oldu.

Kaza, TAG Otoyolu'nda yaşandı. Şahin Öztürk yönetimindeki 34 BJE 514 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir TIR'a arkadan çarptı.

adana.jpg

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi hızla sevk edildi.

Mersin'de işçileri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti 12 yaralı!Mersin'de işçileri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti 12 yaralı!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Şahin Öztürk'ün maalesef olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR'ın sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Türkiye
96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı davasında yeniden karar açıklanacak: Ailelerden 'olası kast' talebi!
96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı davasında yeniden karar açıklanacak: Ailelerden 'olası kast' talebi!
Son dakika | Kemer eski Belediye Başkanı dolandırıcılıktan gözaltına alındı
Son dakika | Kemer eski Belediye Başkanı dolandırıcılıktan gözaltına alındı