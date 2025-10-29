Adana'da TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası bir kişinin yaşamına mal oldu.
Kaza, TAG Otoyolu'nda yaşandı. Şahin Öztürk yönetimindeki 34 BJE 514 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir TIR'a arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi hızla sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Şahin Öztürk'ün maalesef olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR'ın sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)