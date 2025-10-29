Mersin'de işçileri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti 12 yaralı!

Mersin'de işçileri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti 12 yaralı!
Yayınlanma:
Mersin'in Gülnar ilçesi Demirözü Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan bir midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün karıştığı feci trafik kazasında üç kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Kaza, Demirözü Mahallesi'nde meydana geldi. Avni Altınyazar idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs ile Mustafa Cin'in kullandığı 33 ACS 612 plakalı otomobil çarpıştı.

mersin-1.jpg

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hasan Cin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralananlar; otomobilde bulunan Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli ile midibüsteki 12 yaralı olmak üzere toplam 14 kişi, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sultanbeyli’de film gibi olay: Çevirmeden kaçtı, kaza yaptı, polise ateş açtıSultanbeyli’de film gibi olay: Çevirmeden kaçtı, kaza yaptı, polise ateş açtı

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin baba ve oğul olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

