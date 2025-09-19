Otomobil ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var!

Rabia Ö. yönetimindeki otomobil, Gerzele Mahallesi 585 Sokak'ta Uğur B. idaresindeki minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile çocukları Asel Ö. ve Mert Ö. yaralandı.

Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.