Otomobil ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var!

Otomobil ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var!
Yayınlanma:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüsle çarpışan otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı.

Rabia Ö. yönetimindeki otomobil, Gerzele Mahallesi 585 Sokak'ta Uğur B. idaresindeki minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile çocukları Asel Ö. ve Mert Ö. yaralandı.

33.jpg

Kazaya ramak kalmıştı! Sürücü çarpmaktan son anda kurtulduKazaya ramak kalmıştı! Sürücü çarpmaktan son anda kurtuldu

Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

34.jpg

Kaynak:AA

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Türkiye
Yusuf Tekin'e sistemin nasıl işlediğini Abbas Güçlü sordu! 800 bin öğretmen beklerken atama piyangosu imamlara vurdu
Yusuf Tekin'e sistemin nasıl işlediğini Abbas Güçlü sordu! 800 bin öğretmen beklerken atama piyangosu imamlara vurdu
Milyonlarca liralık ziynet eşyası çaldılar! Kıskıvrak yakalandılar
Milyonlarca liralık ziynet eşyası çaldılar! Kıskıvrak yakalandılar
Merkeze alınan emniyet müdüründen sert veda: Arkamızdan itler havlıyor
Merkeze alınan emniyet müdüründen sert veda: Arkamızdan itler havlıyor