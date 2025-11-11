Otomobil arkadan çarptığı TIR’ın altına girdi: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki Bahçeköy Kavşağı’nda meydana geldi.

OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ

Keşan’dan, Gelibolu yönüne giden E.A. (45) yönetimindeki 34 EA 5744 plakalı otomobil, Bahçeköy Kavşağı’nda aynı yönde seyreden İ.K. idaresindeki 39 AZ 360 çekici ve 39 ABP 787 dorse plakalı TIR’a arkadan çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü E.A. ile beraberindeki bulunan İ.A. (43) ve Ş.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumları ağır olan E.A. ve Ş.G., ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ İFADE İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

TIR sürücüsü İ.K., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.