Trabzon'daki feci motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon'da 35 yaşındaki Mert Eyüboğlu'nun hayatını kaybettiği ve bir dükkana çarpmasıyla sonuçlanan feci motosiklet kazasına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, 8 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi Hüsamoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Mert Eyüboğlu'nun kullandığı 61 AHP 682 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosiklet, yol kenarında bulunan boş bir dükkanın camlarını kırarak durabildi.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Eyüboğlu için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüboğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN DEHŞET ANLARI

Kazaya ilişkin yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın nasıl gerçekleştiğini net bir şekilde ortaya koydu. Kayıtlarda, eğimli yolda hızla ilerleyen motosikletin aniden boş dükkana çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle camların tuzla buz olması ve sürücü Mert Eyüboğlu’nun metrelerce savrulduğu anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ayrıca, kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların büyük bir panikle sürücünün yardımına koştuğu anlar da yer aldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden Mert Eyüboğlu'nun cenazesi, dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bostancı Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

