Otobüsün önünü kesip şoförü bıçakla yaraladılar! Dehşet görüntüleri kamerada

Otobüsün önünü kesip şoförü bıçakla yaraladılar! Dehşet görüntüleri kamerada
Yayınlanma:
Şanlıurfa’da bir halk otobüsünün önünü kesen 2 saldırgan, otobüs şoförü Mehmet Kaymaz’ı bıçakla kolundan yaraladı. Korkunç olay otobüsün içindeki güvenlik kamerasına anbean yansırken polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa’nın Direkli Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Mehmet Kaymaz isimli sürücü, halk otobüsü ile yolda ilerlediği sırada otobüsün önü bir başka otomobil ile gelen 2 kişi tarafından kesildi. Otomobilden inen kişilerden biri Kaymaz’ı bıçakla kolundan yaralarken diğer saldırgan ise otobüsün camlarına vurdu.

sanliurfada-halk-otobusu-soforune-bicak-895307-265905.jpg

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Otobüs ile bölgeden uzaklaşan Kaymaz, güzergah üzerinde polis ekiplerini görünce durarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken Kaymaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıyan korkunç olayda, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

sanliurfada-halk-otobusu-soforune-bicak-895310-265905.jpg

Otogarda kanlı tartışma! Kızını tüfekle vurduOtogarda kanlı tartışma! Kızını tüfekle vurdu

Otogarda dehşet anları! Baba kızını tüfekle vurduOtogarda dehşet anları! Baba kızını tüfekle vurdu


Kaynak:DHA

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Türkiye
Kayyum Gürsel Tekin’e bir tepki de Cemil Tugay’dan!
Kayyum Gürsel Tekin’e bir tepki de Cemil Tugay’dan!
Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan planı ortaya çıktı! Kapalı kapılar arkasında konuşulanları yazdılar
Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan planı ortaya çıktı! Kapalı kapılar arkasında konuşulanları yazdılar
Belediye başkanının ailesinin evine molotof attıran şüpheli hakkında kırmızı bülten kararı
Belediye başkanının ailesinin evine molotof attıran şüpheli hakkında kırmızı bülten kararı