Otobüsün önünü kesip şoförü bıçakla yaraladılar! Dehşet görüntüleri kamerada

Şanlıurfa’nın Direkli Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Mehmet Kaymaz isimli sürücü, halk otobüsü ile yolda ilerlediği sırada otobüsün önü bir başka otomobil ile gelen 2 kişi tarafından kesildi. Otomobilden inen kişilerden biri Kaymaz’ı bıçakla kolundan yaralarken diğer saldırgan ise otobüsün camlarına vurdu.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Otobüs ile bölgeden uzaklaşan Kaymaz, güzergah üzerinde polis ekiplerini görünce durarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken Kaymaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıyan korkunç olayda, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Otogarda kanlı tartışma! Kızını tüfekle vurdu

Otogarda dehşet anları! Baba kızını tüfekle vurdu



