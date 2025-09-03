Otogarda dehşet anları! Baba kızını tüfekle vurdu

Osmaniye’nin Yunus Emre ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde meydana gelen korkunç olayda, terminale elinde tüfekle gelen baba, kızı N.K.’ye ateş etti. Genç kadın ayaklarından vurulurken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN, POLİS EKİPLERİNE SEVK EDİLDİ!

Uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırgan ise, orada bulunan vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Korkunç anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

