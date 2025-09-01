Alemdağ Spor Kulübü Başkanı'nı öldüren kişi çocuk çıktı!

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı'nı öldüren kişi çocuk çıktı!
Yayınlanma:
Türkiye’de sosyoekonomik sorunlar nedeniyle çocuklar suça sürüklenmeye devam ediyor. Liseye gitmesi, üniversiteye hazırlanması veya mesleki kariyeri için çalışması gereken bir çocuk, katil oldu. Çekmeköy’de öldürülen Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’i 17 yaşındaki Efe A.’nın öldürdüğü öğrenildi.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki bir kafede 27 Ağustos’ta silahlı saldırı gerçekleşti. Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, bir arkadaşıyla oturduğu sırada silahla vurularak hayatını kaybetti.

Meriç’i öldüren kişi Edirne’de yakalandı. Olayla ilgili sekiz kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ikisinin çocuk olduğu, çocuklardan birinin cinayeti işlediği belirlendi.

Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki Efe H. ile azmettiricilerin de aralarında bulunduğu, biri kadın üç zanlının saldırganı iki araçla Edirne’ye kaçırmaya çalışırken yakalandıkları öğrenildi.

whatsapp-image-2025-08-28-at-11-56-06.jpeg

Edirne’de saldırganı yurt dışına kaçırma girişiminde yer aldığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Öte yandan cinayet anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Efe H’nin yaz olmasına rağmen kafeye montla girdiği ve başında şapka olduğu görüldü. Cinayeti işledikten sonra hızla kaçtığı, öldürülen Meriç’in arkasında oturan bir kişinin ise belinden silahını çıkararak saldırganın peşine düştüğü anlar kayda geçti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

