Alemdağ Spor Kulübü Başkanı'nı öldüren kişi çocuk çıktı!

İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki bir kafede 27 Ağustos’ta silahlı saldırı gerçekleşti. Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, bir arkadaşıyla oturduğu sırada silahla vurularak hayatını kaybetti.

Meriç’i öldüren kişi Edirne’de yakalandı. Olayla ilgili sekiz kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ikisinin çocuk olduğu, çocuklardan birinin cinayeti işlediği belirlendi.

Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki Efe H. ile azmettiricilerin de aralarında bulunduğu, biri kadın üç zanlının saldırganı iki araçla Edirne’ye kaçırmaya çalışırken yakalandıkları öğrenildi.

Edirne’de saldırganı yurt dışına kaçırma girişiminde yer aldığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Öte yandan cinayet anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Efe H’nin yaz olmasına rağmen kafeye montla girdiği ve başında şapka olduğu görüldü. Cinayeti işledikten sonra hızla kaçtığı, öldürülen Meriç’in arkasında oturan bir kişinin ise belinden silahını çıkararak saldırganın peşine düştüğü anlar kayda geçti.