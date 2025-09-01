Sarımsak satarken başından vurularak öldürüldü

Sarımsak satarken başından vurularak öldürüldü
Yayınlanma:
Ankara'da sarımsak sattığı aracın içerisinde husumetlisi tarafından başından vurulan Hüdaverdi Tatlıbal hayatını kaybetti.

Ankara Çankaya'da Hüdaverdi Tatlıbal, sarımsak saatığı aracın içindeyken husumetlisi tarafından başından vurularak öldürüldü.

SARIMSAK SATARKEN SALDIRIYA UĞRADI

Akşam saatlerinde Yaşamkent Mahallesi 3208. Sokak'ta aracıyla birlikte sarımsak satan Hüdaverdi Tatlıbal, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından vurulan Tatlıbal, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüdaverdi Tatlıbal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak:AA

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Türkiye
Son Dakika | Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika | Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Fabrika işçisi feci şekilde can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi
Fabrika işçisi feci şekilde can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi