Sarımsak satarken başından vurularak öldürüldü

Ankara Çankaya'da Hüdaverdi Tatlıbal, sarımsak saatığı aracın içindeyken husumetlisi tarafından başından vurularak öldürüldü.

SARIMSAK SATARKEN SALDIRIYA UĞRADI

Akşam saatlerinde Yaşamkent Mahallesi 3208. Sokak'ta aracıyla birlikte sarımsak satan Hüdaverdi Tatlıbal, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından vurulan Tatlıbal, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüdaverdi Tatlıbal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.