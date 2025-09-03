Otogarda kanlı tartışma! Kızını tüfekle vurdu

Olay, Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali peronlarında öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nilgün Kıtay ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, yanında taşıdığı kısa dipçikli tüfekle kızına bir el ateş ederek yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nilgün Kıtay, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Saldırı anı ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.