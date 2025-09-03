Otogarda kanlı tartışma! Kızını tüfekle vurdu

Otogarda kanlı tartışma! Kızını tüfekle vurdu
Yayınlanma:
Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çıkan tartışmada baba, tüfekle kızına ateş etti.

Olay, Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali peronlarında öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nilgün Kıtay ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, yanında taşıdığı kısa dipçikli tüfekle kızına bir el ateş ederek yaraladı.

otogarda-babasi-tarafindan-silahla-vurul-895446-266003.jpg

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nilgün Kıtay, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

otogarda-babasi-tarafindan-silahla-vurul-895444-266003.jpgOlayın ardından polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Saldırı anı ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Türkiye
Kayyum Gürsel Tekin’e bir tepki de Cemil Tugay’dan!
Kayyum Gürsel Tekin’e bir tepki de Cemil Tugay’dan!
Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan planı ortaya çıktı! Kapalı kapılar arkasında konuşulanları yazdılar
Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan planı ortaya çıktı! Kapalı kapılar arkasında konuşulanları yazdılar
Belediye başkanının ailesinin evine molotof attıran şüpheli hakkında kırmızı bülten kararı
Belediye başkanının ailesinin evine molotof attıran şüpheli hakkında kırmızı bülten kararı