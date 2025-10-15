Otobüs terminalinde uyuşturucu ticareti: 1 kişi tutuklandı

Otobüs terminalinde uyuşturucu ticareti: 1 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Muş'ta otobüs terminalinin yazıhanesinde uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Muş'ta otobüs terminalindeki bir yazıhanede bir kişinin uyuşturucu sattığı belirlendi.

Valilik konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin otobüs terminalindeki bir yazıhanede bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştığı kaydedildi.

aa-20251015-39423904-39423902-musta-otobus-terminalinde-uyusturucu-satan-supheli-tutuklandi.jpg

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bilgi üzerine harekete geçen ekipler söz konusu yazıhaneye operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliden uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen 2 kişinin üst aramasında, 3 parça halinde 10,29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin iş yerinde ve aracında ise arama yapıldı. yapılan aramalarda ise satışa hazır 44 parça halindeki 204,83 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Jandarmadan güvercin kümesine uyuşturucu operasyonuJandarmadan güvercin kümesine uyuşturucu operasyonu

Ticari araç uyuşturucu deposu çıktıTicari araç uyuşturucu deposu çıktı

UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, uyuşturucu temin eden 2 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Türkiye
Su krizi büyüyor: 6 gün daha uzatıldı
Su krizi büyüyor: 6 gün daha uzatıldı
Sağlık astsubayının öldürdüğü emekli astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Sağlık astsubayının öldürdüğü emekli astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Apartman otoparkında patlama!
Apartman otoparkında patlama!