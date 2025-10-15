Otobüs terminalinde uyuşturucu ticareti: 1 kişi tutuklandı

Muş'ta otobüs terminalindeki bir yazıhanede bir kişinin uyuşturucu sattığı belirlendi.

Valilik konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin otobüs terminalindeki bir yazıhanede bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştığı kaydedildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bilgi üzerine harekete geçen ekipler söz konusu yazıhaneye operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliden uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen 2 kişinin üst aramasında, 3 parça halinde 10,29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin iş yerinde ve aracında ise arama yapıldı. yapılan aramalarda ise satışa hazır 44 parça halindeki 204,83 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, uyuşturucu temin eden 2 kişi hakkında da işlem yapıldı.